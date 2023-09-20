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Откуда и куда переезжают казахстанцы

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Откуда и куда переезжают казахстанцы
Иллюстративное фото
В последние годы мир стал свидетелем множества масштабных миграционных процессов. Казахстан как крупная страна в Центральной Азии не остался в стороне от этой тенденции. Издревле кочевой народ активно перемещается как внутри страны, так и за ее пределы. Корреспондент Tengrinews.kz попыталась разузнать, откуда и куда переезжают казахстанцы сейчас.

Из каких регионов Казахстана больше всего уезжают, а в какие - приезжают
Внутренняя миграция в Казахстане активно развивается в связи с ростом городского населения и развитием экономики. Согласно последним данным Бюро национальной статистики за июль 2023 года, 116 008 казахстанцев сменили место жительства внутри страны. Из них городское население - 81 695 человек, а сельское - 34 313 человек. Бюро получает эти данные у МВД, которые отслеживают число регистраций граждан по месту жительства. Поэтому фактические данные по внутренней миграции могут несколько отличаться от официальных.

Откуда и куда переезжают казахстанцы

Самое популярное направление для переезда внутри страны - Астана, в столицу переехали 20 560 казахстанцев. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в столицу переехали 11 745 казахстанцев.

Второе место у Алматы. На долю южной столицы пришлось 17 477 новых жителей.

Туркестанская область, куда переехали 9 800 казахстанцев, - третий по популярности регион миграции. Ситуация с оттоком населения в регионах выглядит точно так же.

А вот в область Улытау меньше всего желающих переехать. Это единственный регион, показатели внутренней миграции которого, если верить статистике, не достигают тысячи. Всего 745 человек.

Кто переехал в Казахстан из-за рубежа
Число прибывших из-за пределов Казахстана за июль текущего года составило 1708 человек. Среди них городское население пополнили 1343 человека, а сельское - 365. Больше всего иностранцев новым местом проживания выбрали город Алматы, куда поселились 447 человек. Меньше всего - в Кызылординской области: за июль никто не прибыл в регион из-за границы, а за текущий год переехали всего 7 человек.

Откуда и куда переезжают казахстанцы

Иллюстрация: Тengrinews.kz / Акмарал Карашон


По официальным данным, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

За 2022 год число иммигрантов в Казахстан составило 17 425 человек. Больше всего новых жителей из Узбекистана - 6 631. Следом идет Россия - 5 891 человек, Кыргызстан - 709, Туркмения - 633. Цепочку замыкает Китай, откуда иммигрировало 416 человек.

В какие страны уезжают сами казахстанцы
Казахстанцы переезжают за границу по разным причинам: трудовая миграция, образование, семейные обстоятельства. Число эмигрантов, согласно последним данным за 2022 год, составило 24 147 человек.

Откуда и куда переезжают казахстанцы

Иллюстрация: Тengrinews.kz / Акмарал Карашон

Несмотря на ситуацию в стране, большинство казахстанцев предпочло переехать в Россию - 19 383 человека. Второе место у Германии - 2 518 человек. Тройку лидеров закрывает Польша, куда переехали 394 казахстанца. К слову, показатели США лишь немного отличаются от Польши. Осуществить американскую мечту уехали 339 человек. Последнее место занял Узбекистан, который, в свою очередь, является лидером по числу иммигрантов в Казахстан - 266 человек.

Ранее в Казахстане заявили о возникновении угрозы национальной безопасности из-за системного оттока населения в регионах, а также оттока квалифицированных казахстанцев и притока в страну неквалифицированной рабочей силы.

О том, что миграционные процессы внутри страны нужно взять под контроль говорил и Президент Касым-Жомарт Токаев.

"Мы не можем дожидаться полного истощения потенциала отдельных моногородов и только затем заниматься вопросами расселения граждан", - сказал Глава государства.


Источник: Тengrinews.kz
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