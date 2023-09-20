В казахстанский туризм инвестировали 4 миллиарда долларов за 3 года

"В период с 2020 по 2022 год в туристическую отрасль Казахстана привлечено инвестиций на сумму 4 миллиарда долларов США. Кроме того, за этот период в стране были построены более 400 туробъектов", - отмечается в сообщении ведомства.

"С 2022 года мерами господдержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Также предоставляются субсидии туроператорам за привлечение иностранных туристов.



Кроме того, субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны", - приводит пресс-служба слова вице-министра туризма и спорта.

За три года в туристическую отрасль Казахстана привлекли 4 миллиарда долларов инвестиций. Такие данные представила пресс-служба Министерства туризма и спорта, передает Tengritravel.kz.Только в 2022 году объем инвестиций составил порядка 513 миллиардов тенге.По словам вице-министра Ержана Еркинбаева, государство активно привлекает частный капитал для развития туризма в стране.К слову, в середине сентября на Международном форуме в Актау премьер-министр Алихан Смаилов озвучил меры по развитию туризма в Казахстане. В частности, определили 10 приоритетных туристических территорий, где будут реализованы якорные проекты. Одной из них является побережье Каспийского моря.