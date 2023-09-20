Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.45 KZT
  • €1 = 503.93 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В казахстанский туризм инвестировали 4 миллиарда долларов за 3 года

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 13:39
В казахстанский туризм инвестировали 4 миллиарда долларов за 3 года
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
За три года в туристическую отрасль Казахстана привлекли 4 миллиарда долларов инвестиций. Такие данные представила пресс-служба Министерства туризма и спорта, передает Tengritravel.kz.

Только в 2022 году объем инвестиций составил порядка 513 миллиардов тенге.

"В период с 2020 по 2022 год в туристическую отрасль Казахстана привлечено инвестиций на сумму 4 миллиарда долларов США. Кроме того, за этот период в стране были построены более 400 туробъектов", - отмечается в сообщении ведомства.


По словам вице-министра Ержана Еркинбаева, государство активно привлекает частный капитал для развития туризма в стране.

"С 2022 года мерами господдержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Также предоставляются субсидии туроператорам за привлечение иностранных туристов.

Кроме того, субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны", - приводит пресс-служба слова вице-министра туризма и спорта.


К слову, в середине сентября на Международном форуме в Актау премьер-министр Алихан Смаилов озвучил меры по развитию туризма в Казахстане. В частности, определили 10 приоритетных туристических территорий, где будут реализованы якорные проекты. Одной из них является побережье Каспийского моря.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Iron man
  • Жанар
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 14:27
Какие ещё частные инвестиции,если Риксос построен за государственные деньги,так остальные проекты ,причём все объекты находятся в частном владении...Прекрасно они осваивают, народные средства ,в пользу частных лиц...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика