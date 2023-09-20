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Азиатский банк развития пересмотрел прогноз по инфляции и ВВП в Казахстане в сторону роста

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Азиатский банк развития пересмотрел прогноз по инфляции и ВВП в Казахстане в сторону роста
Фото: Freepik
По оценкам Азиатского банка развития (АБР) под воздействием внутренних и внешних факторов уровень ВВП и инфляция в Казахстане по итогам 2023 года могут быть выше предыдущего прогноза, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету АБР, прогноз роста ВВП для Казахстана в очередной раз пересмотрен в сторону повышения: до 4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году.

В июле АБР также пересматривал прогноз по росту экономики на 2023 год в сторону повышения до 3,9%, с 3,7% в апреле.

По данным банка, изменения в прогнозе произошли на фоне роста потребления и инвестиций, обусловленных увеличением государственных расходов на модернизацию инфраструктуры и социальные программы.

"Одобренное правительством повышение цен на бензин и коммунальные услуги обуславливает повышение прогнозов инфляции на оба года, при этом сохраняя тенденцию к снижению", - сообщает АБР.


Азиатский банк развития пересмотрел прогноз по инфляции и ВВП в Казахстане в сторону роста

Фото: АБР


Кроме этого, в АБР ожидают, что инфляция в Казахстане по итогам 2023 года составит 12,7% в этом году и 7,6% – в следующем году. Что выше апрельских прогнозных значений на уровне 11,8% и 6,4%, соответственно.

"Ужесточение торговых и инвестиционных санкций в отношении России, важного торгового партнера Казахстана, создает понижательные риски для прогноза", - сообщает АБР.


В АБР отметили, что инфляция ускорилась в Казахстане, но замедлилась в остальных семи странах, поскольку цены на импорт стабилизировались, что позволило некоторое смягчение денежно-кредитной политики. В целом, инфляция в странах Центральной Азии и Кавказа прогнозируется на уровне 10,6% в 2023 году и 8% – в 2024 году.

По информации аналитиков банка, экономическая активность в странах Центральной Азии и Кавказа оставалась высокой в первой половине 2023 года благодаря внутреннему спросу. При этом отмечается замедление роста во всех странах, за исключением Казахстана и Таджикистана, по сравнению с первой половиной 2022 года.

"Прогнозируется, что рост составит 4,6% в 2023 году и 4,7% – в 2024 году, что выше апрельского прогноза на уровне 4,4% на 2023 год и 4,6% – на 2024 год. Пересмотр в сторону повышения учитывает внутренний спрос, который превзошел ожидания в Армении, Грузии, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Он отражает активные потоки туристов и мигрантов из Российской Федерации, которые продолжают стимулировать потребление в Армении и Грузии, фискальное стимулирование в Казахстане и Узбекистане", - сообщает АБР.


В целом, дальнейший прогноз роста будет зависит от внешних факторов, включая рост в ключевых торговых партнерах, цены на нефть, темпы денежных переводов, притоки туристов и мигрантов из Российской Федерации.


Источник: Zakon.kz
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