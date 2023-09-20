Алию Назарбаеву назвали конечным бенефициаром "Оператора РОП" - депутат

"Справедливый Казахстан зиждется на правде и строгом соблюдении закона. Все должно быть в соответствии с законом. Как мы все знаем, ряд руководителей так называемого "Оператора РОП" недавно был привлечен к уголовной ответственности. В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность", - сказал депутат.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в ходе выездного заседания Республиканского совета по противодействию коррупции при партии Amanat в Атырау заявил, что свидетели указали Алию Назарбаеву конечным бенефициаром "Оператора РОП", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт партии.Саиров подчеркнул, что члены совета при партии - это известные юристы, государственные и общественные деятели, парламентарии. По его словам, в ходе своей работы Совет по противодействию коррупции акцентирует внимание не только на проблемах регионов, но и на резонансных вопросах, которые широко обсуждаются в обществе. По этому поводу председатель совета обратил внимание на вопрос, связанный с "Оператором РОП".Он также подчеркнул, что этот вопрос будет находиться на контроле совета, а соответствующее письмо будет направлено в Генеральную прокуратуру.