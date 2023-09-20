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Жестокое избиение врачей в Талгаре: подозреваемых поместили в ИВС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Жестокое избиение врачей в Талгаре: подозреваемых поместили в ИВС
Задержанные водворены в ИВС 20 сентября 2023 года. Фото предоставлено ДП Алматинской области.
Сотрудники полиции Алматинской области задержали двух подозреваемых, избивших врачей в Талгарской больнице, передает корреспондент Tengrinews.kz. Задержанные водворены в изолятор временного содержания (ИВС).

19 сентября текущего года в Центральной районной больнице Талгара задержанными были избиты 27-летний врач реаниматолог и 21-летний медбрат. Как стало известно, в больнице умер близкий родственник нападавших.

Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как двое мужчин наносят удары медработнику и он падает на пол. Они избили медработников, а затем самовольно увезли труп умершего мужчины.

Сообщается, что в полицию сообщение об избиении врачей поступило 19 сентября в 10:35 утра.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятии сотрудниками УП Талгарского района были установлены и задержаны гражданин Ш. 1987 года рождения и гражданин Н. 1994 года рождения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств инцидента", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.


Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 106 части 2 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Отметим, что врач анестезиолог-реаниматолог находится в тяжелом состоянии. Он получил серьезные травмы головы.

Ранее стали известны подробности об умершем пациенте, из-за которого его сыновья избили врачей в талгарской больнице. По данным врачей, 64-летнего мужчину доставили в больницу с сердечным приступом в 03:33 ночи 19 сентября. Его состояние было очень тяжелым. В 05:20 констатирована биологическая смерть пациента.


Источник: Тengrinews.kz
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