Совет, который возглавлял Назарбаев, планируют упразднить

"Поэтому приняли решение упразднить совет управления фондом. Совет директоров остается, в нем нет (Назарбаева. - Прим.). Также был поставлен на утрату закон "О первом президенте - Елбасы". Когда его поставили на утрату, там были ссылки на этот закон в других законах. И вот эту поправку просто убрали. То есть все это в рамках того, что упразднили закон "О первом президенте", - рассказал Берик Бейсенгалиев.

Депутаты Мажилиса проголосовали за поправку, согласно которой упраздняется Совет по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Его возглавлял Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Поправку об упразднении совета включили в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан", который приняли сегодня во втором чтении.В кулуарах Мажилиса журналисты спросили депутата Берика Бейсенгалиева, правда ли, что совет по управлению фондом упразднили в рамках этого законопроекта. Он подтвердил эту информацию и отметил, что совет по управлению фондом дублировал функции совета директоров, в который Назарбаев как раз не входит. Таким образом, нет совета - нет должности председателя.Отметим, состав совета определяет по должностям указ Президента "О Совете по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Председателем совета в указе прописан Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации.Остальные члены совета:-премьер-министр;-руководитель Администрации Президента;-председатель Национального банка;-министр финансов;-министр экономического развития и торговли (ныне министр торговли и интеграции);-министр индустрии (ныне министр промышленности и строительства);-председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию).