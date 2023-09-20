Совет, который возглавлял Назарбаев, планируют упразднить

Депутаты Мажилиса проголосовали за поправку, согласно которой упраздняется Совет по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Его возглавлял Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Поправку об упразднении совета включили в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан", который приняли сегодня во втором чтении.
В кулуарах Мажилиса журналисты спросили депутата Берика Бейсенгалиева, правда ли, что совет по управлению фондом упразднили в рамках этого законопроекта. Он подтвердил эту информацию и отметил, что совет по управлению фондом дублировал функции совета директоров, в который Назарбаев как раз не входит. Таким образом, нет совета - нет должности председателя.
"Поэтому приняли решение упразднить совет управления фондом. Совет директоров остается, в нем нет (Назарбаева. - Прим.). Также был поставлен на утрату закон "О первом президенте - Елбасы". Когда его поставили на утрату, там были ссылки на этот закон в других законах. И вот эту поправку просто убрали. То есть все это в рамках того, что упразднили закон "О первом президенте", - рассказал Берик Бейсенгалиев.
Отметим, состав совета определяет по должностям указ Президента "О Совете по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Председателем совета в указе прописан Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации.
Остальные члены совета:
-премьер-министр; -руководитель Администрации Президента; -председатель Национального банка; -министр финансов; -министр экономического развития и торговли (ныне министр торговли и интеграции); -министр индустрии (ныне министр промышленности и строительства); -председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию).
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