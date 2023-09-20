В Атырау при столкновении двух моторных лодок скончался мужчина

"20 сентября 2023 года примерно в 07:00 на реке Урал вдоль левого берега села Дамбы города Атырау столкнулись две моторные лодки. В результате в областную больницу в тяжелом состоянии был доставлен гражданин 1973 г.р., гражданин 1974 г. р. скончался на месте. Выяснилось, что водители моторных лодок 1988, 1992 г.р. имеют права на управление водными транспортными средствами. В настоящее время проводится расследование", - сообщили в пресс-службе полиции ДП Атырауской области.

В результате столкновения двух моторных лодок 49-летний мужчина скончался на месте, сообщает корреспондент AtyrauPress.