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В Атырау при столкновении двух моторных лодок скончался мужчина

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 19:18
В Атырау при столкновении двух моторных лодок скончался мужчина
Фото с сайта AtyrauPress
В результате столкновения двух моторных лодок 49-летний мужчина скончался на месте, сообщает корреспондент AtyrauPress.

"20 сентября 2023 года примерно в 07:00 на реке Урал вдоль левого берега села Дамбы города Атырау столкнулись две моторные лодки. В результате в областную больницу в тяжелом состоянии был доставлен гражданин 1973 г.р., гражданин 1974 г. р. скончался на месте. Выяснилось, что водители моторных лодок 1988, 1992 г.р. имеют права на управление водными транспортными средствами. В настоящее время проводится расследование", - сообщили в пресс-службе полиции ДП Атырауской области.


Эмир Артуров


Источник: AtyrauPress
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