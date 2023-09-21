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О рисках при ограничении букмекерских контор заявили в Мажилисе

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 17:59
О рисках при ограничении букмекерских контор заявили в Мажилисе
Изображение от rawpixel.com на Freepik
Президент Ассоциации букмекерcкого и лотерейного бизнеса Галымжан Дуамбеков заявил об опасности больших ограничений букмекерских контор, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время заседания в Мажилисе по вопросам противодействия лудомании Дуамбеков заявил, что в настоящее время деятельность легальных букмекерских организаций в Казахстане испытывает нестабильность на фоне принятия поправок, связанных с ужесточением регулирования данного вида деятельности.

"Такая стратегия, по нашему мнению, не только не решает обозначенную и широко обсуждаемую проблему лудомании в стране, но и ухудшит нынешнее положение в связи со следующим: важно понимать, что любой запретительный или ограничительный инструмент регуляторного воздействия может быть направлен или исполнен только легальными букмекерскими конторами ввиду регистрации и нахождения их в юрисдикции нашей страны", - заявил он.


По его мнению, если учесть большое количество нелегальных букмекерских контор, казино и иных субъектов игорного бизнеса в интернет-пространстве Казахстана, предлагаемые ограничительные и запретительные нормы будут неэффективны в борьбе с лудоманией.

"Более того, эти нормы создадут благоприятные условия для теневого онлайн-бизнеса. Нелегальный бизнес процветает в странах с запретами на ведение игорной деятельности и в странах с серьезными ограничениями легального бизнеса. Реальное положение дел в сфере игорного бизнеса в цифрах: уполномоченным органом в сфере игорного бизнеса заблокировано более 2,5 тысячи сайтов, из которых 300 брендов нелегальных букмекеров и казино. Однако на каждый такой заблокированный интернет-ресурс открываются зеркальные сайты, что говорит о неэффективности мер борьбы таким методом", - пояснил Дуамбеков.


Напомним, в апреле депутаты Мажилиса предложили ужесточить меры по борьбе с игроманией. В своем выступлении мажилисмен Жанарбек Ашимжанов выразил обеспокоенность тем, что молодежь становится зависимой от азартных игр, и подчеркнул необходимость принятия мер по защите страны от опасностей азартных игр.


Источник: Тengrinews.kz
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