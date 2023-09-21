Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод

"Должностные лица отдела ЖКХ Мамлютского района вопреки требованиям Закона "О государственных закупках" по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровка произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не выполнены", – сообщили в прокуратуре.

Чиновника районного отдела ЖКХ уволили в СКО за то, что он оплатил подрядчику фактически не выполненные работы, сообщает Zakon.kz.Как сообщили 21 сентября в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области, грубейшее нарушение законодательства о госзакупках выявили при анализе бюджетных расходов в регионе. Выяснилось, что чиновники заплатили 87 млн тенге за строительство водопровода, которого на самом деле не существовало.После вмешательства прокуратуры начальника районного отдела ЖКХ уволили за дискредитацию государственной службы, а необоснованно выплаченные средства вернули в бюджет. Сейчас ход строительства водопровода в селе Покровка находится под контролем надзорного ведомства.Несуществующий водопровод – не единственная статья расходов для чиновников, готовых потратить бюджетные деньги. Например, в июле руководство госпредприятия в ЗКО собиралось за счет бюджета купить iPhone за полмиллиона тенге.