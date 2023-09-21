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Ставки - богачам. Необычный способ борьбы с лудоманией предложили в Казахстане

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Ставки - богачам. Необычный способ борьбы с лудоманией предложили в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев рассказал о возможном появлении необычного способа борьбы с лудоманией в Казахстане, передает Tengri Life.

Во время заседания в Мажилисе чиновник предложил определить минимальный размер ставки, чтобы клиентами букмекерских контор могли стать только казахстанцы с "достаточным количеством денег".

"Есть предложения ограничить либо, наоборот, сделать минимальный размер ставки, ниже которого ставить будет невозможно. Чтобы ставки делали те люди, у которых есть достаточное количество денег. Это поможет ограничить от ставок людей, для которых все-таки 5 тысяч тенге - это большая сумма.


Есть другое предложение: ограничить время присутствия человека на онлайн-ресурсах. Пусть он в неделю 30 минут тратит на ставки и не более того", - объяснил инициативу Еркинбаев.

Журналисты предположили, что мера с ограничением размера ставки по большей степени направлена на школьников, чтобы те не тратили на ставки деньги, предназначенные для обеда.

"Я думаю, в нынешних реалиях есть семьи, для которых пять тысяч тенге - это действительно большая сумма", - ответил вице-министр.


Источник: Тengrinews.kz
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