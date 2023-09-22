Управлявшая авто пьяной депутат так и не явилась в суд в Актобе

В Актобе не могут начать судить женщину-депутата, которая разъезжала по городу в пьяном виде. Сообщается, что она заболела и не может дойти до зала заседаний, передает Liter.kz со ссылкой на КТК.



Напомним, 53-летнюю Санию Муратову задержали 5 сентября. Женщина была за рулем своего Lexus. При проверке документов полицейские почувствовали запах алкоголя. И заподозрили, что народная избранница управляет машиной в нетрезвом состоянии.



Несмотря на то что с момента составления протокола прошло больше двух недель, в адмсуде дело еще не рассмотрели. По некоторым данным, решение не выносят потому, что женщина после скандального разоблачения резко заболела и никак не может дойти до зала заседаний.



За управление транспортным средством водителем, находящимся в алкогольном опьянении, предусмотрены административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Санкция данной статьи является безальтернативной, – сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.



Выяснилось, что депутат уже написала заявление в избирком о прекращении своих полномочий. Решение будут принимать на сессии маслихата.



Она также состоит в постоянной комиссии по социально-культурному развитию и делам молодежи. Основная ее деятельность – предпринимательство.