Подросток на Subaru сбил пять школьников в Алматинской области

В социальных сетях появилась видео, о том, что ученик 10 класса на полном ходу сбил пять школьников. Трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.В полиции прокомментировали данное видео."21 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что в поселке Нарынкол15-летний подросток, управлял автомобилем Subaru и не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов", – рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.В результате данного ДТП пострадали шесть несовершеннолетних, 2008 года рождения.Пятеро детей госпитализированы в больницу.В настоящее время проводятся следственные действия с назначением экспертных проверок.Полицейские отметили, что несовершеннолетний, не предупредив хозяина авто, который является ему братом, забрал ключи от автомашины и выехал в магазин. Все обстоятельства произошедшего выясняются.