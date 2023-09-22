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Подросток на Subaru сбил пять школьников в Алматинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Подросток на Subaru сбил пять школьников в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась видео, о том, что ученик 10 класса на полном ходу сбил пять школьников. Трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео.

"21 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что в поселке Нарынкол15-летний подросток, управлял автомобилем Subaru и не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов", – рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.



В результате данного ДТП пострадали шесть несовершеннолетних, 2008 года рождения.

Пятеро детей госпитализированы в больницу.

В настоящее время проводятся следственные действия с назначением экспертных проверок.

Полицейские отметили, что несовершеннолетний, не предупредив хозяина авто, который является ему братом, забрал ключи от автомашины и выехал в магазин. Все обстоятельства произошедшего выясняются.


Источник: zakon.kz
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