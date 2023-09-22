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"В Казахстане можно прожить на 85 тысяч тенге": Ордабаев объяснил свои слова

Просмотров:644 Опубликовано: Сегодня, 16:33
"В Казахстане можно прожить на 85 тысяч тенге": Ордабаев объяснил свои слова
Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты Олжас Ордабаев в кулуарах форума, посвященного Дню труда в Астане, прокомментировал свои слова о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Ордабаев объяснил свои слова о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тысяч тенге. Видео, на котором он делает это заявление, распространилось в социальных сетях и вызвало негодование казахстанцев.

"Я не говорил, что казахстанцы должны жить на 85 тысяч тенге. Нет, конечно. Это тот минимально гарантированный уровень, который устанавливает государство, и ниже которого работодатели заработную плату поставить не могут", – сказал вице-министр.

По его словам, на рынке труда есть более высокие заработные платы, размер которых зависит от квалификации, знаний и умений. Заместитель министра также прокомментировал предложение депутата Рината Заитова о том, что минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 300 тыс. тенге.

"Это, во-первых, экономический показатель, и его должны в целом считать экономисты. Насколько предложение депутата реалистично или не реалистично, было бы неплохо обсуждать вместе с Минфином: насколько бюджет может потянуть", – добавил Олжас Ордабаев.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова 29 августа заявила, что 85 тысяч тенге – это недостаточно для качественной жизнедеятельности человека.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа также говорил, что в Казахстане прожить на зарплату 85 тыс. тенге как минимум трудно.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:30
Можно прожить на 85к? Лет так 12-13 назад на одного - ну...можно, если кредитов не было. Сейчас нет, коммуналка ~15-20 минимум. Далее по 2000тг в день - тут только на скудненькое питание хватит. Короче если человек не курит, не пьёт, не болеет, не имеет гардероба (хотя тут сразу и вопрос с мыломойкой отпадает ибо порошки и гели тоже денег стоят), то в теории выжить можно.
 
 

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