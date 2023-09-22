"В Казахстане можно прожить на 85 тысяч тенге": Ордабаев объяснил свои слова

Вице-министр труда и социальной защиты Олжас Ордабаев в кулуарах форума, посвященного Дню труда в Астане, прокомментировал свои слова о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Олжас Ордабаев объяснил свои слова о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тысяч тенге. Видео, на котором он делает это заявление, распространилось в социальных сетях и вызвало негодование казахстанцев.



"Я не говорил, что казахстанцы должны жить на 85 тысяч тенге. Нет, конечно. Это тот минимально гарантированный уровень, который устанавливает государство, и ниже которого работодатели заработную плату поставить не могут", – сказал вице-министр.



По его словам, на рынке труда есть более высокие заработные платы, размер которых зависит от квалификации, знаний и умений. Заместитель министра также прокомментировал предложение депутата Рината Заитова о том, что минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 300 тыс. тенге.



"Это, во-первых, экономический показатель, и его должны в целом считать экономисты. Насколько предложение депутата реалистично или не реалистично, было бы неплохо обсуждать вместе с Минфином: насколько бюджет может потянуть", – добавил Олжас Ордабаев.



Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова 29 августа заявила, что 85 тысяч тенге – это недостаточно для качественной жизнедеятельности человека.



Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа также говорил, что в Казахстане прожить на зарплату 85 тыс. тенге как минимум трудно.