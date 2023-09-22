Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.25 KZT
  • €1 = 505.52 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Озвучен приговор Торегали Тореали за оскорбление полицейских

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 18:36
Озвучен приговор Торегали Тореали за оскорбление полицейских
Фото из открытых источников
В Алматы суд вынес приговор в отношении популярного исполнителя Торегали Тореали, которого обвинили в оскорблении полицейских, передает корреспондент Tengri Life из зала суда.

Очередное судебное заседание прошло в режиме онлайн посредством Zoom-конференции. Однако секретарь суда не предупредил журналистов об этом, поэтому представители СМИ участвовали на процесс офлайн.

Позже на уточняющий вопрос о том, почему слушания перевели в онлайн-формат, секретарь ответила, что изначально суд начался и продолжался через видео-конференц-связь. Однако из-за плохого звука последние два заседания проходили офлайн из зала суда, куда приходили все участники процесса.

В последний день слушаний были назначены прения, в которых выступали адвокаты Торегали. Выслушав их позицию, судья дала сказать последнее слово популярному исполнителю. В своем выступлении он отметил, что его нецензурная брань адресовалась не лично полицейским, а была высказана в общем контексте во время задержания, чтобы выразить свои эмоции.

Выслушав мнение сторон, суд удалился для принятия окончательного решения. Приговор был озвучен два часа спустя. Решением суда Торегали получил 40 часов общественных работ.

"Признать подсудимого Алиханова (настоящая фамилия Торегали Тореали. - Прим.) по части 1 статьи 378 Уголовного кодекса и назначить ему 40 часов общественных работ. Также взыскать с него 17 тысяч тенге в пользу Фонда потерпевших, а также 19 тысяч тенге за судебные издержки", - озвучила приговор судья.


Напомним, Торегали Тореали был задержан 14 июня за нарушение правил дорожного движения и неповиновение полицейским. В отношении него было составлено шесть административных протоколов. За вождение в наркотическом опьянении артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Позже ему добавили еще три дня, а затем дополнительно 15 суток.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика