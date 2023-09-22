Озвучен приговор Торегали Тореали за оскорбление полицейских

"Признать подсудимого Алиханова (настоящая фамилия Торегали Тореали. - Прим.) по части 1 статьи 378 Уголовного кодекса и назначить ему 40 часов общественных работ. Также взыскать с него 17 тысяч тенге в пользу Фонда потерпевших, а также 19 тысяч тенге за судебные издержки", - озвучила приговор судья.

В Алматы суд вынес приговор в отношении популярного исполнителя Торегали Тореали, которого обвинили в оскорблении полицейских, передает корреспондент Tengri Life из зала суда.Очередное судебное заседание прошло в режиме онлайн посредством Zoom-конференции. Однако секретарь суда не предупредил журналистов об этом, поэтому представители СМИ участвовали на процесс офлайн.Позже на уточняющий вопрос о том, почему слушания перевели в онлайн-формат, секретарь ответила, что изначально суд начался и продолжался через видео-конференц-связь. Однако из-за плохого звука последние два заседания проходили офлайн из зала суда, куда приходили все участники процесса.В последний день слушаний были назначены прения, в которых выступали адвокаты Торегали. Выслушав их позицию, судья дала сказать последнее слово популярному исполнителю. В своем выступлении он отметил, что его нецензурная брань адресовалась не лично полицейским, а была высказана в общем контексте во время задержания, чтобы выразить свои эмоции.Выслушав мнение сторон, суд удалился для принятия окончательного решения. Приговор был озвучен два часа спустя. Решением суда Торегали получил 40 часов общественных работ.Напомним, Торегали Тореали был задержан 14 июня за нарушение правил дорожного движения и неповиновение полицейским. В отношении него было составлено шесть административных протоколов. За вождение в наркотическом опьянении артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Позже ему добавили еще три дня, а затем дополнительно 15 суток.