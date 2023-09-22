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Тайную вакцинацию пластырями в казахстанских школах обсуждают в Сети

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:48
Тайную вакцинацию пластырями в казахстанских школах обсуждают в Сети
Фото: iStock
В Казнете распространяется видеоролик, героиня которого утверждает, что во все без исключения страны мира поступили пластыри с иголками, содержащими вакцину против COVID-19. Якобы такие приспособления уже завезли в школы и с их помощью будут тайно вакцинировать детей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Stopfake.kz.

Так называемые вакцинные пластыри разрабатываются учеными на протяжении последних десятилетий. Суть их заключается в том, что такие наклейки будут способны передавать вакцины через кожу без каких-либо инъекций. Всего существует несколько различных разработок в этой области, в том числе и пластыри с вакцинами от COVID-19.

Однако на сегодняшний день нигде в мире подобная технология не одобрена к использованию и не применяется на людях вне клинических испытаний.

В Казахстане подобных вакцинных пластырей тоже нет. Это подтвердили в министерстве здравоохранения РК.

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о пластырях с иглами не соответствует действительности и является фейком. Любая вакцинация детей проводится исключительно с информированного добровольного согласия его законных представителей. Поэтому убедительно просим не распространять недостоверную информацию, призываем пользоваться информацией из официальных источников», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В нашей стране нет пластырей с вакциной, а вакцинация как детей, так и взрослых без информированного добровольного согласия является незаконной.


Источник: newtimes.kz
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