Села за руль пьяной? В суде рассказали подробности дела женщины-депутата из Актобе

В суде Актюбинской области сообщили подробности дела в отношении депутата городского маслихата Сании Муратовой, обвиняемой в совершении двух правонарушений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как выяснилось, народная избранница в сентябре этого года дважды нарушила правила дорожного движения. По официальным данным, первый материал в административный суд в отношении Сании Муратовой поступил 12 сентября. В отношении депутата был составлен протокол: находясь за рулем авто, она пересекла двойную сплошную линию.



Спустя неделю, 20 сентября, был зафиксирован факт нахождения депутата за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.



"В специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе поступило два материала в отношении М. по части 3 статьи 596 КоАП ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона") и части 1 статьи 608 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения") Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Оба дела об административных правонарушениях находятся на стадии рассмотрения. Судом принимаются меры по обеспечению явки правонарушителя в суд", - сообщила подробности исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Актюбинской области Асем Ахмет.



Как стало известно, после произошедшего депутат решила сложить полномочия и обратилась с соответствующим заявлением в центральную избирательную комиссию. По официальным данным, решение будут принимать коллеги Муратовой на сессии городского маслихата.



Ситуацию прокомментировал исполнительный секретарь актюбинского филиала партии Amanat, в которой состоит Сания Муратова.



"Муратова Сания Булкаировна - депутат маслихата города Актобе VIII созыва от партии Amanat по одномандатным округам. Она написала заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий. Решение по заявлению принимается на сессии маслихата. Также вопрос Сании Муратовой будет рассматриваться в бюро политсовета областного филиала, и будет принято решение о партийном наказании. Ждем решения суда", - сообщил исполнительный секретарь актюбинского филиала партии Amanat Ербол Данагулов.