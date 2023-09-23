Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.25 KZT
  • €1 = 505.52 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Единую очередь в детские сады запустят в Казахстане с января 2024 года

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Единую очередь в детские сады запустят в Казахстане с января 2024 года
© Photo : Рixabay/Esi Grünhagen
АСТАНА, 22 сен - Sputnik. Процесс автоматизации очередей в детские сады рассмотрели на Комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба правительства.

"Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике. Премьер-Министр подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски", - говорится в сообщении пресс-службы.


Единую базу учета очередности в дошкольные организации разрабатывают в рамках исполнения предвыборной программы президента Касым-Жомарта Токаева.

Также на комиссии рассмотрели систему раннего обнаружения лесных пожаров в республике. В рамках системы планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика