Единую очередь в детские сады запустят в Казахстане с января 2024 года

"Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике. Премьер-Министр подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски", - говорится в сообщении пресс-службы.

АСТАНА, 22 сен - Sputnik. Процесс автоматизации очередей в детские сады рассмотрели на Комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба правительства.Единую базу учета очередности в дошкольные организации разрабатывают в рамках исполнения предвыборной программы президента Касым-Жомарта Токаева.Также на комиссии рассмотрели систему раннего обнаружения лесных пожаров в республике. В рамках системы планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны.