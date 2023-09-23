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Публиковал в соцсетях сцены терактов и казни: костанайцу вынесли приговор

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Публиковал в соцсетях сцены терактов и казни: костанайцу вынесли приговор
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Жителя Костанайской области приговорили по делу о пропаганде терроризма и разжигания религиозной розни, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Костаная по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.

"Cудом района имени Майлина Костанайской области он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к семи годам лишения свободы. Осужденный публиковал в социальных сетях интернета видеоролики религиозно-экстремистского характера, сцены терактов и казней заложников, а также символику международных террористических организаций", - говорится в сообщении КНБ.


В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана. 20 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.


Источник: Tengrinews.kz
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