На что можно будет потратить деньги, накопленные по системе "Келешек"

"Родители смогут вкладывать деньги по своему желанию от 1 МРП. Могут копить быстрее или больше. Там будет калькулятор, привязанный к социальному кошельку, через который можно будет рассчитать, какой будет размер премии. Если по достижении ребенком 18 лет он выиграет образовательный грант, то сумму можно будет потратить на приобретение первоначального жилья для ребенка", - заявил Саясат Нурбек.

Министр науки и высшего образования рассказал, на что можно будет потратить средства, накопленные родителями и государством по системе "Келешек", передает корреспондент Tengrinews.kz.Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе пресс-конференции в области Жетысу рассказал, как будет работать новая накопительная добровольная система "Келешек".По его словам, государство не будет открывать за родителей счета для накоплений средств на учебу. Это смогут сделать только сами родители, когда осознанно примут такое решение. Начиная с пятилетнего возраста ребенка, они смогут открыть счет, куда сразу будет начислен стартовый капитал в размере 60 МРП (207 000 тенге). При этом родители будут должны ежемесячно вносить платеж в размере 1 МРП (сейчас эта сумма - 3450 тенге). Ежемесячно на эту сумму будет начисляться вознаграждение от государства и банка. По оценке министерства, при таких платежах от 1 до 3 МРП в месяц по достижении ребенком 18 лет средств должно будет хватить на обучение в 90 процентах вузов страны.По словам министра, также рассматривается возможность направления этих средств для обучения ребенка в зарубежном вузе, если накоплено достаточно денег. Пока среди целей системы только образование и жилье.Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек". Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят казахстанским детям получить качественное образование.