Романтик верхом на осле приехал поздравить свою супругу с днем рождения

Необычное поздравления от мужа, получила местная завуч школы — мужчина приехал к любимой на осле с букетом роз. Поступок оценили не только местные жители, но и пользователи Сети, передает ИА «NewTimes.kz».Ролик опубликовал Telegram-канал Qumash.Там сообщается, что герой видео, вооружившись букетом и тортом в пакете, приехал к своей супруге, чтобы поздравить ее с днем рождения. Все произошло в селе Талас Алматинской области. Уточняется, что они в браке 25 лет и имеют 2 детей.Пользователи оценили поступок мужчины.«Очень мило! Респект мужику и женщине, нелюбимой жене такое не подарят», «Красавчик!» — пишут пользователи.