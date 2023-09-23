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Романтик верхом на осле приехал поздравить свою супругу с днем рождения

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Романтик верхом на осле приехал поздравить свою супругу с днем рождения
Кадр из видео
Необычное поздравления от мужа, получила местная завуч школы — мужчина приехал к любимой на осле с букетом роз. Поступок оценили не только местные жители, но и пользователи Сети, передает ИА «NewTimes.kz».

Ролик опубликовал Telegram-канал Qumash.

Там сообщается, что герой видео, вооружившись букетом и тортом в пакете, приехал к своей супруге, чтобы поздравить ее с днем рождения. Все произошло в селе Талас Алматинской области. Уточняется, что они в браке 25 лет и имеют 2 детей.

Пользователи оценили поступок мужчины.

«Очень мило! Респект мужику и женщине, нелюбимой жене такое не подарят», «Красавчик!» — пишут пользователи.



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