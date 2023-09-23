Новые правила для автолюбителей Казахстана: чего ждать от изменений, рассказал депутат

От невнимательности или несоблюдения правил дорожного движения водителей страдают и остальные участники дорожного движения. Но здесь необходимо отметить, что смертельные последствия наступают и когда пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, перебегают дорогу на красный свет или переходят ее перед близко расположенным транспортом, – сказал мажилисмен.

Немаловажно, что внесенные изменения направлены и на снижение коррупционных рисков, а также приведены в соответствие измененные действующие нормы при оказании государственной услуги по выдаче водительского удостоверения, которые были запущены в рамках пилотного проекта, – подчеркнул спикер.

На мой взгляд, это очень важная новелла. На дорогах всегда есть риск того, что может появиться водитель, который водит автотранспортное средство, не имея при этом соответствующих прав, но при этом гораздо важнее, чтобы права на вождение не получали те водители, которые не могут самостоятельно сдать теоретический курс по вождению, – сказал Дмитрий Колода.

Будем надеяться, что новшества скажутся прежде всего не на стоимости обучения, а на качестве предоставляемых услуг обучающей организации. Правилами устанавливаются минимальные технические требования по оснащению экзаменационных классов при проведении тестирования. Оптимизируется процесс приема практического экзамена, что позволит строить автодромы с минимальными затратами, в том числе в крупных районных центрах, тем самым будут решены вопросы сдачи экзаменов вне областных центров и городов районного значения. И многое другое, – отметил Дмитрий Колода.

Экзаменация будущего водителя должна служить фильтром для отсеивания тех, кто не смог освоить теорию или практику вождения. Прозрачность и отсутствие коррупционных проявлений при получении прав на вождение – залог того, что на дорогах не будет водителей, получивших что называется "права любой ценой". И в заключении, конечно, умение применить на практике полученные знания будет зависеть от самого водителя, – сказал он.

На сегодняшний день статус частных инструкторов законодательно не определен. Вместе с тем надо признать, данный институт существует. У этой проблемы есть два аспекта. Во-первых, инструкторы фактически оказывают услуги, которые ничем не регламентируются. Простыми словами, инструктором может быть любой водитель, имеющий автотранспортное средство. Вместе с тем обучение практическому вождению должно проводиться под руководством мастера обучения вождению на технически исправных транспортных средствах, оборудованных в соответствии с правилами дорожного движения РК. Кроме того, подрабатывая таким образом, частный инструктор не регистрируется как индивидуальный предприниматель и, соответственно, не платит налоги, – отметил Дмитрий Колода.

Если бы мне удалось сделать так, чтобы водители не нарушали какие-либо правила, то первое – это было бы правило не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Есть ряд объективных причин, когда повышается риск возникновения ДТП, это и погодные условия: плохая видимость, гололед, технические поломки автотранспортного средства. Но сесть за руль в нетрезвом состоянии может стоить жизни и здоровья не только водителю, но и другим людям. Во-вторых, не нарушать скоростной режим. По данным органов внутренних дел, половина всех аварий со смертельным исходом случаются на республиканских трассах, там, где водители не соблюдают скоростной режим. Чаще всего серьезные ДТП с трагическим концом с начала года происходили на загородных трассах Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Актюбинской областей, – сказал Дмитрий Колода.

В августе 2023 года внесены изменения в правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Причинами тому стали низкая транспортная дисциплина, снижение требований к автошколам, к качеству подготовки водителей, рост автолюбителей в стране. Станет ли безопаснее на дорогах? Не поднимутся ли цены на обучение в автошколах? На эти и другие вопросы Liter.kz рассказал депутат Мажилиса Парламента РК от фракции AMANAT Дмитрий Колода.Первыми, кто поднял вопрос пересмотра требований к автошколам и подготовке водителей, в 2022 году стали женщины-мажилисмены. В своем депутатском запросе они акцентировали внимание заместителя премьер-министра Романа Скляра на совершаемых в стране свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более двух тысяч человек и еще свыше 18 тысяч получают ранения. Тревожной тенденцией является ежегодный рост показателей аварийности, считают депутаты.Красноречивее всего о ситуации на дорогах может сказать только статистика, согласно которой каждый день страна лишается сразу десяти граждан, погибающих при дорожно-транспортных происшествиях. Ежедневно в авариях погибает один ребенок. Только вдумайтесь в эти цифры, – сказал Дмитрий Колода.Водители допускают превышение разрешенной скорости, нарушают правила маневрирования, выезжают на встречную полосу и допускают наезды на пешеходов.Всего внесено более 65 изменений и дополнений в правила подготовки водителей, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Сам же депутат положительно относится ко всем изменениям, потому как они направлены на повышение уровня знаний и навыков безопасного вождения, повышение качества обучения, возможности выбора времени и места сдачи экзаменов в электронном виде, открытости процессов.Согласно правилам, кандидату в водители отказывается в последующей сдаче теоретического или практического экзаменов на основании акта о непрохождении им идентификации личности в течение шести месяцев с даты оформления акта. По словам Дмитрия Колоды, такие последствия происходят только в случаях отрицательного результата идентификации личности кандидата в водители непосредственно перед проведением экзамена, в том числе путем биометрической сверки, пресекая любые попытки сдать экзамен посторонними лицами.Депутат отметил, что в век всеобщей цифровизации, с целью обеспечения прозрачности деятельности, предусматривается организация учета лиц в учебных организациях, зачисленных в группы подготовки водителей. Данная информационная система называется "Автошкола".По мнению мажилисмена, автошкола дает основу знаний и практических навыков для новоявленного водителя. Качество обучения – важный этап при получении права на вождение любого автотранспортного средства.Никто не застрахован от ошибок, считает Дмитрий Колода. Надо понимать, что дорога – это уже участок риска. Каждый раз, выезжая, водитель должен понимать всю ответственность, которая на нем лежит. Только наличие таких составляющих, как добросовестное обучение, прозрачная процедура экзаменации и ответственное отношение водителей, будет являться залогом отсутствия ДТП на дорогах.Поэтому в дальнейшем к новшествам мажилисмен закрепил бы законодательно статус частного инструктора, требования к инструктору, сертифицировать или лицензировать данную деятельность.А в-третьих, по словам мажилисмена, – нарушение правил перевозки пассажиров, в частности детей. Большинство родителей не сажают детей в автокресла и не закрепляют их в бустерах или специальных адаптерах, что влечет за собой тяжкие последствия для маленьких пассажиров.Только представьте, с начала года на дорогах страны с участием детей зарегистрировано 1 046 ДТП. Погибли 72 ребенка, различные травмы получили 1 152 ребенка. Отмечается, что в 67% случаях смертей детей они были пассажирами. В остальных случаях – пешеходами, - аключил он.