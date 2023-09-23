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В Минтруда сделали заявление по поводу назначения спецвыплат казахстанцам

Просмотров:224 Опубликовано: Вчера, 21:53
В Минтруда сделали заявление по поводу назначения спецвыплат казахстанцам
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве труда и социальной защиты населения опровергли вышедшую в ряде СМИ информацию о том, что для назначения специальных социальных выплат работающим во вредных условиях труда гражданам, начиная с 55 лет, будет необходим стаж работы не менее 7 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, в настоящее время в качестве одного из условий назначения специальной социальной выплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее 7 лет.

"При этом необходимо подчеркнуть, что на данный момент подходы прорабатываются совместно с заинтересованными государственными органами, представителями работников и работодателей", - добавили в министерстве.

О выработанных подходах журналистам и общественности обещали сообщить дополнительно.


Источник: Tengrinews.kz
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