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Резиденция Президента Казахстана станет детским лагерем

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Резиденция Президента Казахстана станет детским лагерем
24.kz
На месте резиденции Президента Казахстана в Атырауской области появится учебно-досуговый лагерь для детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Со следующего года стартует строительство столовой и общежития на 300 человек. Для этого из бюджета выделят 96 миллионов тенге. Объект передан на баланс областного центра "Выявления и поддержки талантов".

Сейчас здесь благоустраивают территорию. Открытие лагеря запланировано на День защиты детей. Ввод здания в эксплуатацию создаст 36 рабочих мест.

"Учебно-досуговый лагерь, который мы готовим к открытию, очень нужен области. Здесь будет идти всесторонняя подготовка детей к олимпиадам и научным проектам. Кроме того, на каникулах этот объект будет использоваться как центр отдыха и совершенствования знаний", - рассказала заместитель руководителя Управления образования Орынтай Биманова.





Источник: Tengrinews.kz
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