Резиденция Президента Казахстана станет детским лагерем

"Учебно-досуговый лагерь, который мы готовим к открытию, очень нужен области. Здесь будет идти всесторонняя подготовка детей к олимпиадам и научным проектам. Кроме того, на каникулах этот объект будет использоваться как центр отдыха и совершенствования знаний", - рассказала заместитель руководителя Управления образования Орынтай Биманова.

На месте резиденции Президента Казахстана в Атырауской области появится учебно-досуговый лагерь для детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.Со следующего года стартует строительство столовой и общежития на 300 человек. Для этого из бюджета выделят 96 миллионов тенге. Объект передан на баланс областного центра "Выявления и поддержки талантов".Сейчас здесь благоустраивают территорию. Открытие лагеря запланировано на День защиты детей. Ввод здания в эксплуатацию создаст 36 рабочих мест.