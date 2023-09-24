Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Сентября
+22...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.25 KZT
  • €1 = 505.52 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Медали и награды с надписью "Елбасы" переименуют в Казахстане

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Медали и награды с надписью "Елбасы" переименуют в Казахстане
Фото пресс-службы Акорды
В Казахстане планируют изменить название медали "За доблестное обеспечение безопасности Елбасы". Соответствующий проект указа опубликован на портале "Открытые НПА". 

Изменения вносят в указ президента РК от 30 сентября 2011 года № 155 по вопросам госсимволов и геральдики наград некоторых госорганов. По проекту предусматривается переименование ведомственных наград, изменение эскизов медалей и нагрудных знаков Службы государственной охраны РК.

В том числе переименуют медаль "За доблестное обеспечение безопасности Елбасы" на "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу"). Медалью награждаются сотрудники Службы госохраны РК за образцовое исполнение служебных обязанностей, примерную дисциплину.

Медали и награды с надписью "Елбасы" переименуют в Казахстане

Новая редакция медали / Иллюстрация Министерства культуры и информации РК


Также изменят название нагрудного знака "Елбасы қорғаны" (Защитник Елбасы) в "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" ("Почётный сотрудник Службы государственной охраны РК").

Медали и награды с надписью "Елбасы" переименуют в Казахстане

Новая редакция нагрудного знака / Иллюстрация Министерства культуры и информации РК


Источник: Informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика