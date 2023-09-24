Медали и награды с надписью "Елбасы" переименуют в Казахстане

Новая редакция медали / Иллюстрация Министерства культуры и информации РК

Новая редакция нагрудного знака / Иллюстрация Министерства культуры и информации РК

В Казахстане планируют изменить название медали "За доблестное обеспечение безопасности Елбасы". Соответствующий проект указа опубликован на портале "Открытые НПА".Изменения вносят в указ президента РК от 30 сентября 2011 года № 155 по вопросам госсимволов и геральдики наград некоторых госорганов. По проекту предусматривается переименование ведомственных наград, изменение эскизов медалей и нагрудных знаков Службы государственной охраны РК.В том числе переименуют медаль "За доблестное обеспечение безопасности Елбасы" на "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу"). Медалью награждаются сотрудники Службы госохраны РК за образцовое исполнение служебных обязанностей, примерную дисциплину.Также изменят название нагрудного знака "Елбасы қорғаны" (Защитник Елбасы) в "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" ("Почётный сотрудник Службы государственной охраны РК").