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Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК
Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие документы 25 сентября 2023 года опубликовали на сайте Акорды:

-распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РК;
-распоряжением главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК.

Асан Жусупов родился 10 февраля 1973 года в пос. Имантау, Арык-Балыкского района, Кокчетавской области. Выпускник Карагандинской РСШИ 1991 года. Закончил АВОКУ в 1995 году. В 2003 году закончил Военную академию МО РК. В 2015 году закончил факультет ГШ НУО.

Проходил службу на различных должностях командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады. С 2016 года – начальник штаба Регионального командования "Юг". С апреля 1995 года по август 2001 года занимал должности от командира взвода, до командира мотострелкового батальона в воинской части 40398. С августа 2001 года по июнь 2003 года был слушателем Военной академии ВС РК.

С июня 2003 года по март 2008 года проходил должности начальника штаба – заместителя командира части и командира воинской части 27943. В марте 2008 года назначен командиром воинской части 21450. В августе 2012 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Запад". В августе 2013 года зачислен слушателем Национального университета обороны. В июне 2015 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Восток". С ноября 2016 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками регионального командования "Юг".

С 15 сентября 2019 года занимал должность командующего войсками регионального командования "Восток".


Источник: Zakon.kz
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