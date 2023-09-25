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Сдача отпечатков пальцев с 2024 года: как будет работать обязательная норма

Просмотров:598 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Сдача отпечатков пальцев с 2024 года: как будет работать обязательная норма
Изображение от rawpixel.com на Freepik
Как в Казахстане будет проходить обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности, рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, что дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук. Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется с 1 января 2024 года.

Как пояснил старший инспектор Комитета миграционной службы МВД Нуржан Джанабаев, дактилоскопической регистрации подлежат все граждане страны и постоянно проживающие в Казахстане иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе.

"Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.

Дактилоскопирование будут проходить казахстанцы впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа", - пояснил Джанабаев.


По словам спикера, данные мероприятия направлены на усовершенствование биометрической идентификации физических лиц, что в свою очередь позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев - от мошеннических и иных преступных действий.

Во-вторых, по его словам, дактилоскопическая регистрация упростит для казахстанцев процедуру пересечения государственных границ других стран.

В-третьих, это не только упростит, но и ускорит процедуру восстановления документов, удостоверяющих личность, как в повседневной жизни, так при несчастных случаях, в том числе техногенного и природного характера, добавил он.

"В дальнейшем благодаря дактилоскопической информации появится возможность еще больше развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны. То есть преимуществ дактилоскопической регистрации достаточно. К примеру, для людей, страдающих потерей памяти, дактилоскопическая регистрация будет иметь особое значение. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия поможет родственникам найти пропавшего члена семьи. Можно привести еще много жизненных ситуаций, в разрешении которых может помочь дактилоскопирование", - пояснил Джанабаев.


Для тех, кто опасается за безопасность хранения своих отпечатков пальцев и утечку персональных данных из системы, Джанабаев уточнил, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.

"Информация граждан Казахстана, прошедших дактилоскопическую регистрацию, будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные, Ф. И. О. и ИИН, в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы их обезличивание происходит автоматически. В настоящее время уполномоченным органом проводятся испытания системы на соответствие требованиям информационной безопасности", - резюмировал Нуржан Джанабаев.


Напомним, с 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной.

Однако практическое применение закона откладывают не первый год. Каждый раз - в связи с нехваткой средств. В июне 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который перенес введение дактилоскопии на 1 января 2023 года. Однако, в конце 2022 года внедрение проекта перенесли на 2024 год.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:07
Некоторые начнут говорить о нарушении свободы личности.
А по-моему, честному человеку бояться нечего.
 
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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:04
Для начала надо снять отпечатки пальцев со всех гос служащих, а потом уже со всего населения.
Я полностью поддерживаю эту затею.
Представляете сколько раскроется висяков.
 
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Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 12:24
Нет, ну ок. Всё обезличено. Допустим, пожилой человек потерялся, его нашли и по отпечаткам определили УИН. И? Дальше-то что? Как дальше идентифицировать, если этот УИН ни к чему не привязан?
 
 

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