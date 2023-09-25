Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.25 KZT
  • €1 = 505.52 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как должны действовать военнослужащие при ЧП в части

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 12:39
Как должны действовать военнослужащие при ЧП в части
Фото: akorda.kz
Министр обороны приказом от 18 сентября 2023 года внес изменения и дополнения в Правила реагирования командования воинских частей и органов военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан на информацию о хищении, утрате оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при получении информации о хищении, утрате оружия и боеприпасов дежурный по воинской части в течении 20 минут докладывает об этом командиру воинской части, в органы военной полиции, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, военную прокуратуру и органы военной контрразведки по месту дислокации воинской части.

Командование воинской части в течении 30 минут:

-повещает начальника гарнизона;
-принимает меры по обеспечению охраны места происшествия и ограничению доступа к месту происшествия посторонних лиц до прибытия следственно-оперативной группы, назначает старшего группы оцепления и определяет количество сил и средств, привлекаемых к охране места происшествия.

Кроме того, предусматривается, что в течение трех часов командование части направляет в вышестоящий штаб донесение, и письменные сообщения в военную прокуратуру, органы военной контрразведки, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, органы внутренних дел на транспорте, органы военной полиции, комендатуры военных сообщений на видах транспорта по месту дислокации воинской части.

В сообщениях (донесениях) о самовольном оставлении части (СОЧ) с оружием указываются:

-место, время и обстоятельства СОЧ с оружием;
-количество, наименование, серия, номер (партия), год выпуска оружия (боеприпасов);
-биографические данные военнослужащего;
-место жительства всех членов его семьи, родственников и знакомых;
-словесный портрет и особые приметы;
-форма одежды и наличие гражданской одежды;
-данные удостоверения личности либо паспорта гражданина Республики Казахстан, а при их отсутствии военного билета;
-намерения, склонности к совершению уголовных и иных правонарушений.

К сообщениям (донесениям) прилагаются фотографии военнослужащего, совершившего самовольное оставление части с оружием.

Указывается, что начальник гарнизона поддерживает постоянную связь с вышестоящими органами военного управления и Национальным центром управления обороной Генерального штаба Вооруженных сил РК, докладывая им о результатах проведенных мероприятий.

При обнаружении военнослужащего, сбежавшего с оружием, принимаются меры по оцеплению (блокированию) места обнаружения, вызову медицинских работников и противопожарной команды, по согласованию указанного мероприятия с дежурным территориального органа внутренних дел и службы государственной охраны.

Военнослужащий, покинувший часть с оружием, оповещается о том, что все отходы блокированы и сопротивление бесполезно. Ему предлагается сдаться, оставив оружие на видном месте и отойти от оружия на расстояние, исключающее возможность им воспользоваться.

Также оговаривается, что применение оружия военнослужащими при задержании СОЧ с оружием осуществляется в порядке Устава внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК и статьи 12 закона "Об органах военной полиции", в которой говорится, что военнослужащие органов военной полиции имеют право применять оружие как крайнюю меру в случаях, предусмотренных законами РК.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2023 года.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика