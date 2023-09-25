Как должны действовать военнослужащие при ЧП в части

Министр обороны приказом от 18 сентября 2023 года внес изменения и дополнения в Правила реагирования командования воинских частей и органов военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан на информацию о хищении, утрате оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что при получении информации о хищении, утрате оружия и боеприпасов дежурный по воинской части в течении 20 минут докладывает об этом командиру воинской части, в органы военной полиции, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, военную прокуратуру и органы военной контрразведки по месту дислокации воинской части.Командование воинской части в течении 30 минут:
-повещает начальника гарнизона;
-принимает меры по обеспечению охраны места происшествия и ограничению доступа к месту происшествия посторонних лиц до прибытия следственно-оперативной группы, назначает старшего группы оцепления и определяет количество сил и средств, привлекаемых к охране места происшествия.
Кроме того, предусматривается, что в течение трех часов командование части направляет в вышестоящий штаб донесение, и письменные сообщения в военную прокуратуру, органы военной контрразведки, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, органы внутренних дел на транспорте, органы военной полиции, комендатуры военных сообщений на видах транспорта по месту дислокации воинской части.В сообщениях (донесениях) о самовольном оставлении части (СОЧ) с оружием указываются:
-место, время и обстоятельства СОЧ с оружием;
-количество, наименование, серия, номер (партия), год выпуска оружия (боеприпасов);
-биографические данные военнослужащего;
-место жительства всех членов его семьи, родственников и знакомых;
-словесный портрет и особые приметы;
-форма одежды и наличие гражданской одежды;
-данные удостоверения личности либо паспорта гражданина Республики Казахстан, а при их отсутствии военного билета;
-намерения, склонности к совершению уголовных и иных правонарушений.
К сообщениям (донесениям) прилагаются фотографии военнослужащего, совершившего самовольное оставление части с оружием.
Указывается, что начальник гарнизона поддерживает постоянную связь с вышестоящими органами военного управления и Национальным центром управления обороной Генерального штаба Вооруженных сил РК, докладывая им о результатах проведенных мероприятий.
При обнаружении военнослужащего, сбежавшего с оружием, принимаются меры по оцеплению (блокированию) места обнаружения, вызову медицинских работников и противопожарной команды, по согласованию указанного мероприятия с дежурным территориального органа внутренних дел и службы государственной охраны.
Военнослужащий, покинувший часть с оружием, оповещается о том, что все отходы блокированы и сопротивление бесполезно. Ему предлагается сдаться, оставив оружие на видном месте и отойти от оружия на расстояние, исключающее возможность им воспользоваться.
Также оговаривается, что применение оружия военнослужащими при задержании СОЧ с оружием осуществляется в порядке Устава внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК и статьи 12 закона "Об органах военной полиции", в которой говорится, что военнослужащие органов военной полиции имеют право применять оружие как крайнюю меру в случаях, предусмотренных законами РК.Приказ
вводится в действие с 3 октября 2023 года.
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