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Санию Муратову лишили полномочий депутата в Актобе после скандала

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 13:51
Санию Муратову лишили полномочий депутата в Актобе после скандала
Фото: instagram.com/saniya_bulqairqyzy
Депутата маслихата Актобе Санию Муратову лишили водительских прав и депутатских полномочий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

53-летняя депутат маслихата Актобе Сания Муратова ближайшие шесть месяцев не сможет управлять автомобилем. 25 сентября в отношении нее специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело.

За нарушение части 3 статьи 596 КоАП "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" Муратову лишили права вождения сроком на шесть месяцев. Сама народная избранница в суд не явилась.

"5 сентября 2023 года примерно в семь часов утра гражданка Муратова Сания Булкаировна на пересечении улицы Молдагуловой и проспекта Санкибай батыра на шестиполосной дороге пересекла двойную сплошную линию. В связи с чем на нее составлен протокол по части 3 статьи 596 Административного кодекса. Сания Муратова была согласна с нарушением и подписала протокол", - сообщил некоторые подробности инцидента присутствовавший в суде патрульный инспектор управления полиции Актобе Мусиреп Жанболатулы.


Отметим, ранее сообщалось, что в сентябре этого года депутат Муратова дважды нарушила правила дорожного движения. В первом случае, находясь за рулем авто, она пересекла двойную сплошную линию. Спустя неделю, 20 сентября, был зафиксирован факт нахождения депутата за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. По второму факту суд еще не рассматривал дело.

Как стало известно, Санию Муратову лишили полномочий депутата. По словам председателя маслихата Актобе Анар Даржановой, на заседании сессии депутаты маслихата Актобе рассмотрели представление территориальной избирательной комиссии (ТИК) Актобе о досрочном прекращении депутатских полномочий Сании Муратовой. Оно было рассмотрено и поддержано депутатами.

"Полномочия С. Муратовой прекращены", - подтвердила информацию председатель маслихата Актобе Анар Даржанова.


Напомним, ранее исполнительный секретарь актюбинского филиала партии Amanat, в которой состоит Сания Муратова, сообщил, что после резонансного случая Муратова написала заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:23
А посадить на 20 суток devil
 
 

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