Астанчанина наказали за непристойную наклейку на авто

"Сотрудниками полиции по данному факту водитель автомашины марки Mazda привлечен к административной ответственности по статье 620 "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения" КоАП (влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей. - Прим.).



Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера", - сообщили в ДП.

В Астане водителя легкового авто привлекли к административной ответственности за непристойную наклейку-надпись на машине, передает корреспондент Tengrinews.kz.Фотографии авто с непристойными наклейками или надписями периодически можно встретить по городу. Однако такие наклейки являются незаконными, и водителя могут привлечь к ответственности.Как сообщили корреспонденту в департаменте полиции Астаны, водителя авто нашли и привлекли к ответственности, а именно - выписали штраф в размере 10 350 тенге.В департаменте показали, что после беседы астанчанин закрыл непристойное слово.