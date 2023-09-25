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Астанчанина наказали за непристойную наклейку на авто

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Астанчанина наказали за непристойную наклейку на авто
Фото читателя Tengrinews.kz
В Астане водителя легкового авто привлекли к административной ответственности за непристойную наклейку-надпись на машине, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотографии авто с непристойными наклейками или надписями периодически можно встретить по городу. Однако такие наклейки являются незаконными, и водителя могут привлечь к ответственности.

Как сообщили корреспонденту в департаменте полиции Астаны, водителя авто нашли и привлекли к ответственности, а именно - выписали штраф в размере 10 350 тенге.

"Сотрудниками полиции по данному факту водитель автомашины марки Mazda привлечен к административной ответственности по статье 620 "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения" КоАП (влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей. - Прим.).

Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера", - сообщили в ДП.


В департаменте показали, что после беседы астанчанин закрыл непристойное слово.

Астанчанина наказали за непристойную наклейку на авто


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 16:05
Слово заклеил, но теперь, оно в завуалированном виде приобрело другое звучание, которое напрямую зависит от степени фантазии и благопристойности читающего эту надпись человека lol
 
 

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