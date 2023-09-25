Вероятность повышения акциза на бензин на 14 тенге прокомментировали в Минэнерго

"Мы это тоже слышали. Впервые этот документ увидели у себя в электронной системе, но, к сожалению, никаких разговоров с коллегами с Миннацэкономики не было. Вообще, по установлению каких-либо налогов или других обязательных платежей – это не прерогатива Минэнерго... Я слышал, что будет + 14 тенге на каждый литр, возможно. Расчеты я не видел, нам их не предоставляли. Я думаю, это существенно", - сообщил он.

"Звучит цифра в 14 тенге, но на чем она основана мы не можем сказать. Если посмотреть историю, любое повышение цен, неважно, – это ГСМ либо другое, конечно оно чувствительно для населения. Мы это прекрасно понимаем. Как только мы увидим все расчеты и поймем, можно будет сделать какие-то выводы. Минэнерго на данный момент поддерживает целостность нашего рынка и достаточность предложений по нефтепродуктам. Мы заботимся, чтобы производства и предложения по ГСМ было достаточно", - пояснил вице-министр.

Заместитель министра энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве прокомментировал возможность повышения акцизов на бензина в Казахстане на фоне якобы отмены транспортного налога, сообщает корреспондент Zakon.kz.Ерлан Аккенженов сообщил, что вопрос вероятной отмены транспортного налога целесообразнее задать экономическому блоку.По его словам, Минэнерго еще не согласовывали и не рассматривали предложение МНЭ.11 сентября сообщалось, что министерство национальной экономики Казахстана выступило с рекомендацией упразднить в будущем налог на транспортные средства.