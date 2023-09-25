Возможен ли выход Казахстана из ОДКБ, ответили в МИД

"Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры. Это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание. И там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, какое взаимодействие в рамках этой организации. Поэтому мы работаем в этом направлении", - заявил он на брифинге.

В Министерстве иностранных дел опровергли возможный выход Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент Tengrinews.kz.Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что информация о том, что Казахстан и Армения якобы ведут переговоры о выходе Казахстана из ОДКБ, не соответствует действительности.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос выхода Армении из ОДКБ не вышел из повестки. Накануне он выступил с посланием к гражданам страны и заявил о неэффективности системы внешней безопасности Армении, а также поставил под сомнение цели и мотивы деятельности российского миротворческого контингента.