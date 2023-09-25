Торговцам запретили пользоваться неправильными весами в Казахстане

«Другими словами, теперь каждый торговый объект должен будет проводить ежегодную обязательную поверку весов аттестованными поверителями в аккредитованных (прошедших оценку компетентности) поверочных лабораториях, которые имеются во всех областях страны. Если ранее требование о поверке относилось только к средствам измерений геометрических параметров реализуемых товаров (длина и так далее), то теперь добавились и весы», – говорится в сообщении.

«Мера назревшая, можно сказать, «выпала», и контроль не проводился больше 4 лет. Ежеминутно по всей стране в тысячах торговых объектов потребители, «не глядя», доверяют различного рода и состояния весам, выплачивая собственные средства за непроверенные результаты измерений. Поступают жалобы граждан. Поверка обеспечит точность весов, защиту потребителей и снижение обманных практик», – отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.