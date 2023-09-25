Торговцам запретили пользоваться неправильными весами в Казахстане

В Казахстане перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, дополнен измерениями массы товаров при торгово-коммерческих операциях, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.
«Другими словами, теперь каждый торговый объект должен будет проводить ежегодную обязательную поверку весов аттестованными поверителями в аккредитованных (прошедших оценку компетентности) поверочных лабораториях, которые имеются во всех областях страны. Если ранее требование о поверке относилось только к средствам измерений геометрических параметров реализуемых товаров (длина и так далее), то теперь добавились и весы», – говорится в сообщении.
Суть поверки заключается в подтверждении соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям. Для этого используется аттестованная методика поверки, осуществляется ряд мероприятий, в результате которых положительные результаты удостоверяются оттиском поверительного клейма, в отрицательном случае – направляется извещение о непригодности средства измерения.
Процедура не затратная, по оценкам экспертов, в среднем на рынке редко превышает 5000 тенге и предусматривает использование специальных гирь.
Таким образом, при реализации продукции на развес потребители будут защищены законом от недостоверных результатов измерений и получат тот вес, за который они оплатили. По экспертным оценкам, около 8-10% представляемых к поверке средств измерений не проходят ее, тем самым не являются пригодными.
При этом нововведение не распространяется на сельскохозяйственные ярмарки.
За несоблюдение требований закона предусмотрена ответственность по статье 419 Кодекса «Об административных правонарушениях» в виде штрафа: для физических лиц в размере 30 месячных расчетных посказателей (103 500 тенге), для юридических лиц – от 230 МРП до 600 МРП (от 793 500 до 2 070 000 тенге).
«Мера назревшая, можно сказать, «выпала», и контроль не проводился больше 4 лет. Ежеминутно по всей стране в тысячах торговых объектов потребители, «не глядя», доверяют различного рода и состояния весам, выплачивая собственные средства за непроверенные результаты измерений. Поступают жалобы граждан. Поверка обеспечит точность весов, защиту потребителей и снижение обманных практик», – отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.
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