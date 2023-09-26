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"Нам выдали одноразовую форму". Казахстанка раскритиковала экипировку для Азиады

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 11:03
"Нам выдали одноразовую форму". Казахстанка раскритиковала экипировку для Азиады
Фото: instagram.com/sarkulova_alinka
Представительница сборной Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова пожаловалось на качество формы для Азиады. Спортсменке ответили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта, передает Tengri Sport.

"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки - минус кроссовки. Я в них проходила просто два раза. Два раза прошла и у меня отклеилась подошва. Майка - она просто рвется. Штаны тоже самое, они просто расходятся и рвутся. Какая-то форма просто одноразовая", - видеообращение с такими словами записала Саркулова.


На заявление спортсменки отреагировали в Дирекции развития спорта .

"Согласно действующему постановлению любая экипировка должна приобретаться у отечественных товаропроизводителей. Существует практика - поддерживать собственных производителей, закупая форму внутри страны, создавая тем самым рабочие места. Казахстан не стал исключением и спортивная форма была куплена у казахстанских производителей", - ответили Tengri Sport в ведомстве.


Вопросы дизайна, качества ткани обсуждались с представителями федераций, подчеркнули в дирекции.

"Решение принималось коллегиально. Жалоб от спортсменов в комитет не поступало. Мы понимаем эмоции спортсменов во время таких ответственных выступлений на Азиатских играх и хотим отметить, что руководящим составом сейчас ведется повсеместная работа для того, чтобы для спортсменов были созданы все необходимые условия", - говорится в ответе дирекции развития спорта.


В 2022 году в Южной Корее, в Сунчхоне, Алина Саркулова завоевала историческую бронзу для Казахстана. На Азиатских играх в Ханчжоу спортсменка заняла четвертое место в соревнованиях по маунтинбайку среди женщин в дисциплине кросс-кантри.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 12:09
Очередная отмазка от Дирекции, им должно быть стыдно за качество формы, люди представляют страну.
Нашим спортсменам надо было в рванной форме выступать, может быть тогда дойдет до них.
 
 

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