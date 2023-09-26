Женатый казахстанец обнаружил, что у него есть "невеста": что делать с клеветой в Интернете

История, в которую трудно с первого раза поверить, произошла с жителем одного маленького городка в Казахстане, где многие знают друг друга.



Мужчина узнал от друзей, что в местной группе некая девушка анонимно опубликовала пост, в котором назвала его имя, и имя его супруги, передает корреспондент Сaravan.kz.



«Здравствуйте. Познакомилась с одним молодым человеком, которого зовут Бекарыс. Обещал жениться, уже знаком с моими родителями, но, оказывается, у него есть сожительница, имя её Лариса. Клялся, что холостяк, никого у него нет. Бекарыс, если ты читаешь, будь, мужчиной, пойди к моим родителям и скажи, что ты женат. И не игнорируй мои звонки, убери меня из чёрного списка!».



Кстати, не прошло и нескольких часов после той публикации, как тут же нашлись люди, которые знают пару Бекарыс-Лариса в своем крошечном городе, утверждающие, что это счастливые супруги с детками. Мол, какая тут еще невеста?



«Бекарыс очень хороший человек, мой сосед, у него двое детей, или трое».



Появились под постом и комментарии осуждающего характера, очевидно, что часть горожан, состоящих в местной группе, с ходу поверила автору поста.



«Стремная ситуация для родителей-казахов, это ж почти позор! Скорее всего, мама уже всем своим родственникам сказала о том, что дочка замуж выходит, а тут дочка приходит и говорит, что замуж не выйдет. Теперь пойдет молва. Считай, для всех родственников это теперь как разведенка-брошенка, а для родителей - это повод гнобить дочку. Бекарысу просто не надо было знакомиться с родителями, если он женат, тогда бы такой подставы не было, молча бы разошлись».



Есть и обращения к якобы обманутой невесте:



«Девушка, имейте гордость, зачем так унижаться перед ним. Он вас не стоит».



«Это как надо не уважать себя, чтобы написать такое и тем самым публично расписаться в своей глупости? Отстаньте от мужика, автор. Он вам лапши на уши навешал и бросил. А вы хотите и дальше унижаться. Еще и родителей своих впутали непонятно зачем. Он на ваших родителях обещал жениться, или что? Или вам 15 лет? Вы сами и виноваты, что связались с таким. Разборчивей надо быть в людях».



И тут в комментариях появился Бекарыс, женатый на Ларисе, который просто в шоке от поста. Он настрочил несколько комментов подряд:



«Я ни с кем не знакомился и ни с кем не спал. Тем более не знакомился ни с какими родителями».



«Здесь полное враньё и оскорбления мой адрес. У меня жена Лариса, и я Бекарыс. А вы меня ни за что оскорбляете! Я еще раз говорю, ни с кем не знакомился и ни с кем не спал. Я понятно Вам сказал?».



«Автора, оскорбляющего мою честь и достоинство, как его найти? Админ, помогите! Автор написала вранье!».



Кто-то из пользователей соцсетей даже усомнился, об этом ли Бекарысе идет речь в посте девушки, ведь есть же вероятность того, что в городе, пусть и небольшом, есть еще сложившаяся пара мужчины и женщины с именами Бекарыс и Лариса. Но дело в том, что в группе Фейсбука, в которой разгорелся скандал, состоит больше половины жителей населенного пункта. Если отбросить детей и глубоких стариков, то, в общем-то, в группе - все умеющие писать и читать люди. И никто из них не смог вспомнить еще каких-то людей, живущих вместе, с такими именами. И иные откровенно пожалели мужика:



«А представьте сейчас, что творится у него в семье, если на него клевещут?».



И что делать в таких случаях?



Если автор поста анонимный, для начала надо связаться с администратором группы, объяснить ситуацию и попросить для вас лично рассекретить автора поста. Чтобы связаться с ним - возможно, произошло недоразумение, и сомнительный пост не в ваш адрес.



Конечно, есть большая доля вероятности, что админ откажет вам, но это не повод отступать, если вы уверены в том, что пост создан для того, чтобы навредить вам.



Дело в том, что законодательство Казахстана предусматривает ответственность в соответствии со статьей 73-3 Кодекса об административных правонарушениях за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, совершенных публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций: штраф на физическое лицо в размере 180 МРП (621 тысяча тенге на текущий год) или административный арест на 20 суток; на должностное лицо – штраф в размере 650 МРП (более 2,2 миллиона тенге) или арест на 25 суток.



Чтобы добиться наказания для лжеца, нужно обратиться в полицию с заявлением. А можно пойти напрямую в суд, в частном порядке. Но для начала нужно терпеливо собрать доказательства, так сказать, зафиксировать факт правонарушения. Обычно это делают с помощью скриншота или видеозаписи экрана. И это доказательство необходимо заверить у нотариуса. По вашему заявлению нотариус проведет осмотр доказательств, задокументирует информацию: распечатает текст поста и комментариев, сфотографирует или создаст скриншоты экрана, составит протокол осмотра доказательств, приложит к нему изображения. И вот, тогда уже с полным набором заверенной нотариусом информации на руках можно идти в правоохранительные органы или в суд.