"Минздрав не удовлетворен". Гиният объяснила скандал с французской компанией

"Компания оказывала консалтинговую услугу. На сегодняшний день у нас такого скандала нет. Представленные работы этой компании нуждаются в доработке. Когда заказывается услуга, делаются техзадания, ставятся определенные задачи поставщику услуг, и Минздрав не удовлетворен работой, сделанной этой компанией. Нужно, чтобы компания доработала. Мы нацелены решить этот вопрос мирно. Думаю, что придем к консенсусу и доработанный документ будет рассмотрен министерством", - сообщила Ажар Гиният.

"Когда заключалась эта работа, была определенная предоплата. А сейчас по акту выполненных работ, как две стороны подпишут, договорятся, что работа сделана, будет выплачена и оставшаяся сумма", - заверила министр.

Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась о скандале c французской компанией, юрист которой обвинил казахстанское ведомство в многолетнем отказе оплачивать выполненную услугу, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге заседания правительства глава Минздрава сообщила, что данная французская компания действительно работала с Министерством здравоохранения в рамках Всемирного банка в 2017-2018 годах.Корреспондент Tengrinews.kz задала уточняющий вопрос, почему услуга, которую оказала французская компания, не была оплачена в течение прошедших 3 лет.На вопрос о конкретной сумме Ажар Гиният ответила, что сейчас не сможет назвать цифры, но обещала озвучить их через пресс-службу.Ранее известный блогер, юрист и партнер юридической компании Grata International Ержан Есимханов заявил, что Министерство здравоохранения Казахстана на несколько лет затянуло оплату услуг французской компании, которую наняли, чтобы сделать государственный орган "более эффективным".Есимханов в Facebook объяснил, что компанию министерство привлекло для консультаций в конце 2018 года, к концу 2019 года, по его словам, все услуги были завершены и отчеты переданы в Минздрав. Однако с тех пор компания так и не получила плату за выполненные услуги. По его словам, после безрезультатных попыток получить деньги французская компания обратилась к юристам.