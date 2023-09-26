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"Минздрав не удовлетворен". Гиният объяснила скандал с французской компанией

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 13:14
"Минздрав не удовлетворен". Гиният объяснила скандал с французской компанией
Изображение от pressfoto на Freepik
Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась о скандале c французской компанией, юрист которой обвинил казахстанское ведомство в многолетнем отказе оплачивать выполненную услугу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге заседания правительства глава Минздрава сообщила, что данная французская компания действительно работала с Министерством здравоохранения в рамках Всемирного банка в 2017-2018 годах.

"Компания оказывала консалтинговую услугу. На сегодняшний день у нас такого скандала нет. Представленные работы этой компании нуждаются в доработке. Когда заказывается услуга, делаются техзадания, ставятся определенные задачи поставщику услуг, и Минздрав не удовлетворен работой, сделанной этой компанией. Нужно, чтобы компания доработала. Мы нацелены решить этот вопрос мирно. Думаю, что придем к консенсусу и доработанный документ будет рассмотрен министерством", - сообщила Ажар Гиният.


Корреспондент Tengrinews.kz задала уточняющий вопрос, почему услуга, которую оказала французская компания, не была оплачена в течение прошедших 3 лет.

"Когда заключалась эта работа, была определенная предоплата. А сейчас по акту выполненных работ, как две стороны подпишут, договорятся, что работа сделана, будет выплачена и оставшаяся сумма", - заверила министр.


На вопрос о конкретной сумме Ажар Гиният ответила, что сейчас не сможет назвать цифры, но обещала озвучить их через пресс-службу.

Ранее известный блогер, юрист и партнер юридической компании Grata International Ержан Есимханов заявил, что Министерство здравоохранения Казахстана на несколько лет затянуло оплату услуг французской компании, которую наняли, чтобы сделать государственный орган "более эффективным".

Есимханов в Facebook объяснил, что компанию министерство привлекло для консультаций в конце 2018 года, к концу 2019 года, по его словам, все услуги были завершены и отчеты переданы в Минздрав. Однако с тех пор компания так и не получила плату за выполненные услуги. По его словам, после безрезультатных попыток получить деньги французская компания обратилась к юристам.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Sara19k (Посетители) Сегодня, 17:19
Не видим "более эффективный" государственный орган. Сидим в очередях вместе со стариками, беременными и младенцами, все дружно! Спасибо,что скорая помощь до сих пор бесплатная,не додумались французы.

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
 

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