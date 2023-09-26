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Светлое будущее: за счет чего хотят улучшить жизнь в Казахстане

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Светлое будущее: за счет чего хотят улучшить жизнь в Казахстане
Фото: lsm.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил удвоить рост ВВП в Казахстане до 6-7% к 2029 году. В министерстве национальной экономики рассказали LS, каким образом будут достигать поставленной цели.

Согласно прогнозу социально-экономического развития, который подготовило ведомство, данный показатель увеличится до 5,3% уже в 2024 году, а в 2026-2028 годах достигнет 6%.

Ранее в Нацбанке прогнозировали, что рост ВВП в 2023 году будет формироваться в диапазоне 4,2-5,2%, в 2024-2025 годы будет равен 4-5%.

В Миннацэкономики ожидают, что увеличению экономики будут способствовать новая регуляторная политика в предпринимательстве, поддержка МСБ. Также планируется сделать ставку на реализацию инвестпроектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Помимо этого, будет вестись работа с общенациональными проектами.


В результате, по прогнозам ведомства, одним из основных драйверов прогнозируемого увеличения станет несырьевой сектор. В том числе в промышленности среднегодовые темпы роста в 2024-2028 годах будут равны 4%. Обрабатывающая промышленность будет повышать показатели на 4,9% в среднем и опередит горнодобывающую промышленность с +3,1%. За счет расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак производство нефти вырастет с 95,4 млн до 102 млн тонн.

В сельском хозяйстве среднегодовое увеличение будет равно 4,5%, в строительстве – 8,8%.

Производство в реальном секторе будет расти в среднем на 4,8%, сектор услуг будет расширяться на 6,3% в год. За счет внутренней потребительской активности торговля будет увеличиваться в среднем на 7,4%. Прогнозируемый рост в транспорте составит в среднем 6%, в информации и связи – 7,8%.

Также, по информации ведомства, для снижения уровня инфляции до 6-8% в 2024 году продолжится реализация комплекса мер. Он был расширен мерами по увеличению производства собственных товаров.

Кроме того, переформатирована работа стабилизационных фондов, стали заключаться форвардные договоры по закупке. Реализуются импортозамещающие проекты в легкой, химической промышленности и производстве стройматериалов. Развиваются механизмы по хранению и транспортировке продукции. Активизирована работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем ценообразования. Принимаются меры антимонопольного регулирования.

Ранее в "Сентрас Секьюритиз" спрогнозировали, что рост ВВП в 2023 году составит 4,5%.


Источник: lsm.kz
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