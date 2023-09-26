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Что будет с ценами на жилье в Казахстане, рассказала Ляззат Ибрагимова

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Что будет с ценами на жилье в Казахстане, рассказала Ляззат Ибрагимова
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Председатель "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова поделилась своим мнением по поводу того, как будут вести себя цены на недвижимость в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Некоторые эксперты сегодня строят прогнозы, согласно которым цены на квадратные метры должны резко упасть. Председатель "Отбасы банка" не разделяет их точку зрения.

"Как эксперт рынка недвижимости я думаю, что при общем уровне инфляции не только на продовольственные, но и на непродовольственные товары ожидать, что основной актив, в который вкладывают люди, не работающие на рынке ценных бумаг, активно не занимающиеся портфельными инвестициями, вряд ли упадет. Поэтому мы, как эксперты, не ожидаем снижения цен на жилье", - заявила Ибрагимова в кулуарах Мажилиса.

В свою очередь, рост цен на жилье, по мнению председателя правления "Отбасы банка", будет зависеть от доступности в Казахстане ипотечных программ.


Источник: Tengrinews.kz
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