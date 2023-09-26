Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге

"Конечно, классно бы было 300 тыс. тенге сделать в Казахстане, чтобы была минимальная заработная плата, но мы должны подумать о малом и среднем бизнесе. Потому что они должны будут выплачивать эту минимальную зарплату плюс из 300 тыс. они должны будут платить обязательные платежи. Это будет очень большая нагрузка на бизнес". Светлана Жакупова

"Да, минимальная зарплата сегодня 85 тыс. и не 300 тыс. тенге. Нужно отметить, что до 2018 года, когда МЗП была в пределах 28 тыс. тенге всего и мы эту МЗП вводили как социальный минимальный стандарт. То есть ниже этой выплаты не должны были платить. В 2018 году она переросла в 42500 тенге, далее она стала 60-70 и вот в следующем году это будет 85 тыс. тенге". Светлана Жакупова

"Она не получила еще законодательного закрепления, но факт, что мы ее исчисление привязали к средней заработной плате и к производительности труда. И еще, почему не может быть 300 тыс. – мы говорим о том, что 85 тыс. платится за неквалифицированный или низкокалорийный труд. То есть нет требований к компетенциям, навыкам, знаниям". Светлана Жакупова

На брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала предложение депутата мажилиса Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.По словам главы ведомства, такое увеличение размера минимальной зарплаты негативно отразиться на представителях малого и среднего бизнеса.Она подчеркнула, что МЗП следует воспринимать как минимальный социальный стандарт, соответственно, никто из работодателей не должен платить ниже этого показателя. Это не означает, что все казахстанцы получают только минимальную зарплату.Как добавила министр, эта сумма была определена в соответствии с разработанной методологией.Ранее своим мнением по этому поводу поделилась заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова. Она также отмечала, что МЗП – это заработная плата неквалифицированного работника, без доплаты и надбавок.1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге.