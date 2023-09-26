Методику определения прожиточного минимума пересмотрят в Казахстане

Это говорит о том, что у нас есть теневая экономика, зарплаты в конвертах, то есть доходы как-будто бы низкие, а по перечислениям выходит, что все равно есть население, которое может жить выше черты (бедности, но скрывать это. - Прим.). Согласна, что нынешняя методика минимального прожиточного минимума не соответствует международным стандартам, поэтому мы взяли курс на поведение социологических исследований (...) собираем рабочую группу и будем пересматривать.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что нынешняя методика минимального прожиточного минимума не соответствует международным стандартам и будет пересмотрена, передает корреспондент Tengrinews.kz.Отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК, Жакупова заявила, что, согласно структуре валового внутреннего продукта (ВВП), официальная статистика на сегодняшний день дает 31 триллион чистого фонда оплаты труда.Тем самым, по ее словам, в ЕНПФ должны были прийти 3,1 триллиона тенге пенсионных взносов. Однако статистика 2022 года показала, что поступления составили лишь 1,6 триллиона тенге, добавила министр.В планах законодательных работ мы закрепили, что должны перейти на медианный доход с 2025 года. Сейчас работа ведется, и мы выйдем из неправильной статистики. И самое главное - качество жизни казахстанцев будет адекватным", - заявила Светлана Жакупова.