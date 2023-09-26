Требования по установке кнопки SOS в казахстанских авто сняли на 4 года

Напомним, требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M, ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза. Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств данных категорий стран ЕАЭС.

На заседании Совета ЕЭК в Москве Казахстан отстоял право отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранных изготовителей автотранспорта не оснащать автомобили устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (кнопкой SOS) до 31 декабря 2027 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.С предложением казахстанской стороны, которую возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, согласились все страны-участницы ЕАЭС. Изменения будут внесены в решение комиссии Таможенного союза от 2011 года. Таким образом, отечественные производители транспортных средств и официальные представители иностранных изготовителей до 31 декабря 2027 года смогут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства категорий M и N (грузовой и пассажирский) без оснащения устройствами экстренного вызова.В правительстве заверили, что такое решение благоприятно отразится на развитии автомобильной отрасли Казахстана. Будет способствовать расширению модельной линейки транспортных средств и приходу новых брендов на рынок Казахстана.В правительстве отметили дороговизну установки - установка кнопки составит практически 25 процентов от стоимости таможенной очистки в зависимости от года выпуска. Кроме того, сейчас наблюдается дефицит микросхем и комплектующих для изготовления кнопок SOS.