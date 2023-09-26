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Требования по установке кнопки SOS в казахстанских авто сняли на 4 года

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Требования по установке кнопки SOS в казахстанских авто сняли на 4 года
Фото: elements.envato.com
На заседании Совета ЕЭК в Москве Казахстан отстоял право отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранных изготовителей автотранспорта не оснащать автомобили устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (кнопкой SOS) до 31 декабря 2027 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

С предложением казахстанской стороны, которую возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, согласились все страны-участницы ЕАЭС. Изменения будут внесены в решение комиссии Таможенного союза от 2011 года. Таким образом, отечественные производители транспортных средств и официальные представители иностранных изготовителей до 31 декабря 2027 года смогут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства категорий M и N (грузовой и пассажирский) без оснащения устройствами экстренного вызова.

В правительстве заверили, что такое решение благоприятно отразится на развитии автомобильной отрасли Казахстана. Будет способствовать расширению модельной линейки транспортных средств и приходу новых брендов на рынок Казахстана.

Напомним, требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M, ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза. Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств данных категорий стран ЕАЭС.


В правительстве отметили дороговизну установки - установка кнопки составит практически 25 процентов от стоимости таможенной очистки в зависимости от года выпуска. Кроме того, сейчас наблюдается дефицит микросхем и комплектующих для изготовления кнопок SOS.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 19:45
Вот именно дефицит микросхем и комплектующих, из за санкций в отношении России, и привёл к такому решению, и ничего более... А где вы раньше были, чего о народе не думали? У вас одна цель, чтобы брали авто только в ваших салонах, и нигде больше. Вся система построена чтобы доить народ, слов нет...
 
 

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