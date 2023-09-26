Правозащитник Альжан Исмагулов: "Список иноагентов" в Казахстане - это бомба"

АСТАНА, 26 сен - Sputnik. Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов в эфире Радио Sputnik прокомментировал переполох в блогосфере страны после того, как чиновники опубликовали реестр физлиц и организаций в Казахстане, получающих финансирование из-за рубежа.Исмагулов считает, что гражданское общество в Казахстане давно нуждалось в публикации такого списка."Вообще мы ждем закон об иноагентах по типу того, какой приняли в США в 1938 году - и в России, кажется, в прошлом году. Вот вся эта масса иноогентов - она была в серой зоне, и никто не знал, кто конкретно получает иностранное финансирование.Опубликование этого списка - это как бомба со стороны нашего государства. Это действительно оказалось бомбой среди той либеральной тусовки, которая не ожидала, что все их фамилии будут выложены в открытый доступ", - заявил он в эфире Sputnik.Исмагулов отметил, что в списке находятся преимущественно те журналисты, блогеры и представители НПО, которых спонсирует Запад - США или Европа."Если оценить деятельность этих людей, которые находятся в списке, то видно, что они занимают прозападную и проукраинскую позицию, работают с разными фондами - USAID, Сорос", - рассказал он.По словам Исмагулова, хотя термина "иноагент" в Казахстане нет, но люди, которые берут гранты зарубежных организаций, фактически всё равно являются агентами иностранного влияния, и они действительно влияют на формирование общественного мнения в Казахстане, хотя казахстанцы и пытаются сопротивляться."Да, есть определенная масса людей, которая настроена по-ксенофобски, по-русофобски, против России, но, согласно статистическим данным, это примерно 6-10%. В основном общество считает, что нам нечего делить с русскими людьми, мы едим один хлеб, живем в одной культурной реальности.Я бы сказал, что это неудача со стороны западных структур - воздействовать на нашу общество. Все эти визги и вопли, что "пусть Украина победит, а России развалится" - это просто очень громко кричат агенты влияния", - уверен Исмагулов.По его мнению, глубинный народ в Казахстане считает по-другому, но у него нет доступа к СМИ - имеется в виду официальная пресса и финансируемые крупные каналы в соцсетях.Альжан Исмагулов заявил, что только по линии USAID в Казахстане каждый месяц проводят одно-два мероприятия, в основном - медиафорумы, где обсуждаются "колонизация со стороны России и то, что нужно деколонизироваться"."Вообще странная ситуация, потому что мы сами вроде бы попросили протекторат России в XVIII веке, потом мы всю жизнь были равноправными братьями в Советском Союзе, и тут на тебе - мы, оказывается, были колонизированы.Я не знаю, где эти люди были колонизированы, кто был их господином и рабом в тот момент, но вроде у нас в Советском Союзе не было рабов. И жили мы в одних квартирах, учились в одних школах, и ходили на одни и те же предприятия, ездили на одних и те же автобусах, одевались в одну и ту же одежду - выпуска советских фабрик", - недоумевает Исмагулов.Альжан Исмагулов считает, что, раз Казахстан в принципе позволяет иностранным силам пытаться активно влиять на умы своих граждан, то можно принять правила игры."Необходимо финансирование таких структур, создание определенных институтов, которые могли бы работать на казахстанском поле: организовывать медиафорумы, приглашать на них людей, которые дружелюбно настроены к России и за мир между странами. Забивать информационную повестку своей повесткой, потому что свято место пусто не бывает, давайте займем его", - предложил Исмагулов.По его мнению, в Казахстане люди, которые занимают евразийскую точку зрения и выступают за дружбу народов, "ментально лучше подготовлены и лучше действуют", в то время как русофобски настроенные активисты нередко откровенно лгут.Исмагулов выразил уверенность, что евразийцы выиграют информационную войну у агентов западного влияния.Второй способ борьбы - это принять закон об иноагентах, чтобы сразу определять агентов влияния и с прозападной, и с пророссийской точкой зрения, и в принципе запретить влиять на общество."Разрушением гражданского общества" назвал Альжан Исмагулов культуры отмены, которая сейчас набирает обороты в Казахстане. По его мнению, она бьет по имиджу страны."Наши власти идут на поводу проукраинской маргинальной тусовки, которая считает возможным для себя запретить концерт того или иного артиста, потому что только им не нравится, хотя большей части общества нравятся эти артисты. Я не понимаю, почему до сих пор правоохранительные органы не занимаются такими вещами", - отметил он.В середине сентября организаторы концерта "Камызяков" в Казахстане сообщили о его отмене "ввиду резонансной негативной обратной связи общественности".Лидеры "Камызяков" Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов побывали на Донбассе, чем вызвали гнев проукраински настроенных блогеров в Казахстане.Ранее в Казахстане под давлением тех же радикально настроенных блогеров отменили фестиваль "Жара" Эмина Агаларова, концерты Полины Гагариной, Григория Лепса и "Хора Турецкого".