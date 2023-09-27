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Избил пожилого алматинца ради видео: чем закончился суд над подростками

Просмотров:312 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Избил пожилого алматинца ради видео: чем закончился суд над подростками
Кадр из видео
Пожилой алматинец простил подростка, который избил его ради видео в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, подросток и его друг освобождены от уголовной ответственности "в связи с примирением".

Уголовное дело в отношении несовершеннолетних подсудимых Ж. и А. по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Алматы.

"Судом установлено, что в июле текущего года несовершеннолетние, прогуливаясь по центральным улицам города, заметили лежащего на земле в состоянии алкогольного опьянения гражданина Щ., после чего начали будить его, слегка толкая по ногам. В ответ несовершеннолетние получили оскорбления нецензурной бранью от гражданина Щ., после чего отошли от него. В свою очередь, один из несовершеннолетних, будучи оскорбленным, не желая мириться с услышанным и желая показать свое превосходство, нанес несколько ударов в область лица потерпевшего. Второй же подсудимый все происходящее снимал на видеокамеру своего смартфона, провоцируя при этом Ж. к совершению активных действий, направленных на нанесение телесных повреждений потерпевшему, насмехаясь и сопровождая все циничными комментариями, выступая тем самым в роли подстрекателя. После чего, желая заявить о себе обществу, распространили снятый ими видеоролик в социальной сети Instagram с открытым доступом для просмотра", - сообщили в суде.


Согласно заключению эксперта, потерпевшему мужчине нанесен легкий вред здоровью.

Сообщается, что в суде подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и попросили прощения у потерпевшего. Родители несовершеннолетних возместили причиненный потерпевшему материальный и моральный ущерб.

"Потерпевший в суде заявил, что примирился с подсудимыми, каких-либо претензий к ним не имеет, в связи с чем просил освободить их от уголовной ответственности. Он простил несовершеннолетних, так как их законные представители возместили ему материальный и моральный ущерб. В этой связи суд на основании части 1 статьи 68 УК освободил несовершеннолетних подсудимых от уголовной ответственности, производство по делу прекратил", - отметили в суде.


Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, что вопиющий случай произошел в Алматы этим летом. 16-летний подросток избил пожилого мужчину на улице города. Происходящее на камеру снял его друг.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:53
Вот такие любители хайпа! Таких нужно не отпускать, а сажать и хорошо сажать во первых чтобы другим неповадно было и во вторых такие от безнаказанности идут на более серьёзные преступления.
 
 

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