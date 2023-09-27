"Не сбежит" - замгенпрокурора о Самате Абише

"В отношении Самата Абиша расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Дело расследуется. В каком плане и какие эпизоды, я вам этого сказать не могу", - ответил заместитель генерального прокурора.

"Почему он не пошел за Масимовым и его заместителями, а (расследование против него началось. - Прим.) только спустя год? Когда дело расследовали в отношении Масимова, Самат Абиш выступал свидетелем", - указали журналисты.

"Вы понимаете, это не просто так, и Масимов, и его бывшие заместители, и Самат Абиш являлись сотрудниками спецслужб. И в этом деле есть документы, которые не только для вас, но и для мен закрыты", - отметил он.

На уточняющий вопрос, гарантирует ли генпрокуратура, что Самат Абиш не сможет сбежать за границу, Асет Чиндалиев ответил: "Не сбежит".

"Это следственные органы определяют, исходя из своих следственных действий. Они, наверное, уверены, что он не сбежит. Поэтому вопрос о том, чтобы изменить меру пресечения, пока не стоит", - пояснил Чиндалиев.

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, как проходят следственные действия в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах Мажилиса журналисты спросили Асета Чиндалиева, почему Самат Абиш не арестован, когда из свидетеля стал подозреваемым и когда против него завели дело.Журналисты спросили, не боятся ли правоохранительные органы, что Самат Абиш может сбежать, как в свое время это сделал Кудебаев.Ранее стало известно, что специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.