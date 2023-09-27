Кому из казахстанцев нужно запретить выдавать кредиты, перечислил депутат

"Люди вынуждены закрывать кредит другим кредитом, многие из них имеют по несколько кредитов, несмотря на это банки второго уровня без ограничения выдают новые займы, так как годовая эффективная ставка по беззалоговым банковским займам составляет 56 процентов, по залоговым – 40 процентов", - сообщил депутат.

Мажилисмен Берик Бейсенгалиев озвучил депутатский запрос, где в числе прочих поднял проблему закредитованности казахстанцев. Для ее решения он предложил правительству принять ряд мер, передает корреспондент Tengrinews.kz.По информации Бейсенгалиева, на 1 июля текущего года около 10 тысяч казахстанцев имеют потребительские кредиты на сумму 11,5 триллиона тенге тенге. При этом у более двух тысяч заемщиков проблемные ипотечные кредиты на сумму 1,5 триллиона тенге.Чтобы решить проблему закредитованности населения, Бейсенгалиев порекомендовал правительству и финрегулятору принять ряд мер. В частности, мажилисмен предложил запретить давать потребительские займы и микрокредиты гражданам при наличии просроченной задолженности по займам свыше 90 дней. Также мажилисмен считает нужным ограничить выдачу потребительских кредитов лицам до 21 года без подтверждения официальных доходов и снизить с 56 процентов размер годовой эффективной ставки.