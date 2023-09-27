Заявление депутата об Алие Назарбаевой прокомментировали в Генпрокуратуре

"Я вам сказал: если есть какие-то составы преступления, если есть какая-то информация, решение об уголовном преследовании должны принимать соответствующие госорганы, осуществляющие уголовное преследование. У нас несколько таких органов: есть Антикор, есть служба экономических расследований, МВД. Если поступит информация и есть какие-то доказательства, то они должны принимать решения. Пока я такой информацией не обладаю", - заявил заместитель генпрокурора в кулуарах Мажилиса.

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев ответил на вопрос об уголовном преследовании Алии Назарбаевой, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Чиндалиева, обращения в Генпрокуратуру по поводу Назарбаевой он не видел.Напомним, ранее депутат Мажилиса Ерлан Саиров в ходе выездного заседания Республиканского совета по противодействию коррупции при партии Amanat в Атырау заявил, что свидетели указали Алию Назарбаеву конечным бенефициаром "Оператора РОП".Позже депутат Саиров объяснил свое заявление об Алие Назарбаевой и "Операторе РОП".Также министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева спросили, занимается ли компания Алии Назарбаевой вывозом мусора в Астане. Министр ответил однозначно: "Нет, не занимается". Однако корреспондент Tengrinews.kz нашла на сайте госзакупок и в платной версии сайта по проверке контрагентов информацию о том, что частная компания, учредителем которой является Алия Назарбаева, действительно занимается вывозом мусора через другую подконтрольную компанию. Министр сообщил, что "в свете новых обстоятельств" еще раз изучит этот вопрос.