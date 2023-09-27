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"У нас что, концлагерь или тюрьма": депутат о штрафах за отказ от дактилоскопии в Казахстане

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 14:43
"У нас что, концлагерь или тюрьма": депутат о штрафах за отказ от дактилоскопии в Казахстане
Иллюстративное фото: NUR.KZ
Депутат Асхат Рахимжанов в кулуарах мажилиса прокомментировал введение в Казахстане с 2024 года обязательной дактилоскопии при получении документов, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению Рахимжанова, дактилоскопию в стране вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

"Я считаю, что это совершенно неправильно. Нельзя такое делать. Мы поднимем этот вопрос – мы собирались его рассматривать на следующей неделе в рамках нашей партии. (…)

Я считаю, что всеобщая дактилоскопия – это перебор. Мне кажется, только в том случае, когда человек совершает какое-то правонарушение, преступление, только в этом случае нужно брать "пальчики" и заносить в базу данных.

Обеспечивать каждого человека дактилоскопией. Как это все будет проходить, я даже не представляю. Что у нас, концлагерь какой-то или тюрьма, что каждый человек должен проходить?" – заявил депутат.

Он добавил, что введение дактилоскопии может привести к очереди в ЦОНах, с которыми центры могут не справиться.

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и изначально должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако позже было принято решение, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причиной переноса стала нехватка средств.

В конце декабря 2022 года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.


Источник: nur.kz
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