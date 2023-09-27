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"Одноразовая форма" на Азиаде. Еще один спортсмен выступил с заявлением

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:40
"Одноразовая форма" на Азиаде. Еще один спортсмен выступил с заявлением
Фото: Нурали Жумагазы
В соцсетях продолжают критиковать одежду национальной сборной Казахстана на Азиатских играх-2023, которые проходят в Китае. На этот раз на низкое качество спортивной экипировки пожаловался отечественный киберспортсмен Ануар Халыкбергенов, передает Tengri Sport.

По словам члена национальной команды, почти каждая деталь формы имеет свои минусы, на которые невозможно закрывать глаза.

"Многие сейчас спрашивают у меня, насколько у нас форма ужасная. Да, все так и есть. Пару вещей нормальных есть. Это поло более-менее живое, хотя внутри в катышках. Но все остальное перетерлось и протерлось в первый же день.

Кроссовки ужасные, от них можно какой-то грибок подхватить. На всех футболках отклеились опознавательные флаги, поэтому их не ношу. Шорты, которые мне выдали, в десять раз больше, чем требуется, и выглядят как штаны. Парадные штаны тоже все в катышках", - цитирует Халыкбергенова Vesti.kz.



Ранее 23-летняя маунтинбайкерша Алина Саркулова раскритиковала качество формы сборной на Азиатских играх, а чемпион мира Махмуд Сабырхан прокомментировал ситуацию.

Позже на критику Саркуловой ответила директор производственной компании Zibroo Елена Свечникова.

"Одноразовая форма" на Азиаде: сколько потратили на экипировку

Напомним, казахстанский тяжеловес Сагындык Тогамбай вышел в четвертьфинал на Азиатских играх. А чемпионка мира из Казахстана Назым Кызайбай выиграла стартовый поединок.

Отметим, что Казахстан выиграл первую золотую медаль на Азиатских играх в Китае и изменил свое место в командном зачете турнира.

А звездные казахстанские шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева опубликовали совместное видео после конфликта.

Казахстанские спортсмены на Азиаде-2022 примут участие в 26 олимпийских и 6 неолимпийских видах спорта.


Источник: Tengrinews.kz
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