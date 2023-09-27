Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать несколько дней

"В связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике 29 сентября и в период с 1 по 3 октября 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

29 сентября и с 1 по 3 октября 2023 года не будут работать пункты пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом выходных дней.