Караганду затопило. Плывут люди, машины и здания

А можно узнать, где акимы? Их у нас три! Областной, городской и районные еще!

Они еще не выехали, будут сидеть у себя в кабинетах, пока вся вода уйдет", - пишут пользователи сети (пунктуация и орфография авторов сохранены).

Улицы Караганды затопило в результате сильного дождя, который прошел в городе, передает корреспондент Tengrinews.kz.В социальных сетях распространяется много роликов, демонстрирующих, как ливневая канализация Караганды не справляется с потоком воды. Произошедшее отразилось на жизнедеятельности города: затоплены улицы в центре города, в воде оказались авто и общественный транспорт. Горожане по колено в воде вынуждены передвигаться по улицам.Так, к примеру, карагандинцам пришлось садиться на свой автобус на одной из остановок.А это видео было снято уже в самом автобусе. Правда, авторы ролика не указали, на каком из маршрутов все произошло.А это видео было снято в одном из вузов Караганды. Авторы публикации отмечают, что ролик сняли в "политехе", который тоже затопило дождевой водой.Все распространяемые ролики комментируют пользователи соцсети. Жителей города очень возмутила ситуация, которая наблюдается в городе уже не первый раз. Вот что они пишут под постами:"В Караганде всегда так было? Или как, раньше в советское время дождей не было таких или были ливневки?Всю систему правления городом можно увидеть во время дождливой погоды.Откаты, взятки, покупка внедорожников для себя любимых, огромные официальные зарплаты, пожалуй, у наших властей нет времени на ливневки...Просто нет специалистов, кто мог бы спроектировать систему ливневой канализации… Или ее восстановление.