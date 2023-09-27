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Караганду затопило. Плывут люди, машины и здания

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Караганду затопило. Плывут люди, машины и здания
Кадр из видео
Улицы Караганды затопило в результате сильного дождя, который прошел в городе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях распространяется много роликов, демонстрирующих, как ливневая канализация Караганды не справляется с потоком воды. Произошедшее отразилось на жизнедеятельности города: затоплены улицы в центре города, в воде оказались авто и общественный транспорт. Горожане по колено в воде вынуждены передвигаться по улицам.



Так, к примеру, карагандинцам пришлось садиться на свой автобус на одной из остановок.



А это видео было снято уже в самом автобусе. Правда, авторы ролика не указали, на каком из маршрутов все произошло.


А это видео было снято в одном из вузов Караганды. Авторы публикации отмечают, что ролик сняли в "политехе", который тоже затопило дождевой водой.



Все распространяемые ролики комментируют пользователи соцсети. Жителей города очень возмутила ситуация, которая наблюдается в городе уже не первый раз. Вот что они пишут под постами:

"В Караганде всегда так было? Или как, раньше в советское время дождей не было таких или были ливневки?

Всю систему правления городом можно увидеть во время дождливой погоды.

Откаты, взятки, покупка внедорожников для себя любимых, огромные официальные зарплаты, пожалуй, у наших властей нет времени на ливневки...

Просто нет специалистов, кто мог бы спроектировать систему ливневой канализации… Или ее восстановление.

А можно узнать, где акимы? Их у нас три! Областной, городской и районные еще!
Они еще не выехали, будут сидеть у себя в кабинетах, пока вся вода уйдет", - пишут пользователи сети (пунктуация и орфография авторов сохранены).


Источник: Tengrinews.kz
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