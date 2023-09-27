«Ребенок умер от разрыва органов»: стали известны подробности кошмарной трагедии в Алматы

- Через некоторое время он воды попросил. Мы воду дали, и он начал рыгать. В течение даже часа не прошло, я перезвонила маме, и она сказала, что все хорошо. Я поверила. Она же мама.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99, часть 3 УК РК. Назначена экспертиза. По подозрению в совершении данного преступления сразу был задержан сожитель матери ребенка, который сначала не признавался. Потом дал признательные показания. Сейчас мы уточняем, что могло произойти внутри семьи, как часто ребенок подвергался избиению. Опрашиваем мать, которая, по крайней мере, утверждает, что сожитель не бил ребенка», - рассказали в полиции.