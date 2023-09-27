«Ребенок умер от разрыва органов»: стали известны подробности кошмарной трагедии в Алматы

Чудовищная трагедия в Алматы потрясла всю страну. Отчима подозревают в убийстве четырехлетнего ребенка. По некоторым данным, 19-летний парень жестоко избивал пасынка. Но в последний раз мальчик получил настолько серьезные телесные повреждения, что оправиться уже не смог, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на КТК.
Сотрудники детского сада на окраине Алматы пребывают в шоке после известия о смерти маленького Ханторе. Руководитель дошкольного учреждения рассказывает: каждый день четырехлетнего ребенка привозил отчим. В то злополучное утро воспитатели сразу заподозрили неладное. Они увидели на лице малыша синяки. Внезапно мальчику стало плохо. Испуганные няни сразу же вызвали его мать.
Вот что, рассказывает Айкерим Уалиханова, учредитель детского сада.
- Воспитатель приняла. Около двух минут она спрашивала, почему ребенок в таком состоянии.
- В каком?
- То, что у него синяк на лице.
- Воспитатели начали же спрашивать: «Что случилось?» Ребенок сказал: «Папа ударил».
- Через некоторое время он воды попросил. Мы воду дали, и он начал рыгать. В течение даже часа не прошло, я перезвонила маме, и она сказала, что все хорошо. Я поверила. Она же мама.
Чудовищное преступление произошло в спальном районе города. Соседи говорят, мать убитого ребенка снимала квартиру. И якобы несколько месяцев назад к ней переехал возлюбленный. Все произошло в квартире на четвертом этаже высотки. Предположительно, мужчина набросился на пасынка. Известно, что отчим бил четырехлетнего ребенка по животу, после чего отвез мальчика в детский садик. О матери убитого ребенка известно немного. 25-летняя Самал работает преподавателем в строительно-техническом колледже. Есть версия, что у педагога случился роман с 19-летним студентом, которого сейчас и подозревают в убийстве мальчика.
Однако в администрации учебного заведения уверяют: сожитель женщины не имеет никакого отношения к этому колледжу. А сама мать малыша устроилась сюда на работу всего несколько недель назад.
После жестокого избиения ребенок впал в кому. У мальчика случился разрыв внутренних органов. Малыш скончался в больнице. Отчима уже задержали.
«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99, часть 3 УК РК. Назначена экспертиза. По подозрению в совершении данного преступления сразу был задержан сожитель матери ребенка, который сначала не признавался. Потом дал признательные показания. Сейчас мы уточняем, что могло произойти внутри семьи, как часто ребенок подвергался избиению. Опрашиваем мать, которая, по крайней мере, утверждает, что сожитель не бил ребенка», - рассказали в полиции.
Маленького Ханторе похоронили сегодня. За убийство малолетнего ребенка предполагаемому преступнику может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Знала ли о регулярных издевательствах над мальчиком его родная мать, пока неизвестно.
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